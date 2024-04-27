Эксперт: помехи в сигнале GPS, из-за которых самолеты не долетали до Тарту, связаны с действиями в РФ

«Возможно, есть определенные сигналы, которые россияне пытаются заглушить, и, наоборот, используется радиолокационная технология, чтобы узнать о перемещениях воинских частей», - сказал Кукемелк, добавив, что, например, в аэропортах Курессааре и Кярдла, расположенных в западной Эстонии, такой проблемы не было.

«Россия не заинтересована в том, чтобы полеты в Тарту не осуществлялись, дело совсем не в этом. На юге Эстонии находится батальон Куперьянова, их очень интересует, какие батальоны прибыли туда из каких стран, какая там техника. Я убежден, что НАТО также интересуется тем, что происходит в районе Пскова, какие самолеты в Пскове, сколько там войск. Это (нарушение GPS) – сопутствующий эффект», - добавил он.