Достал пистолет и направил его на людей: депутата финского парламента задержала полиция

Полиция не называет имени Ворнанена в своем пресс-релизе, но информация совпадает с ранее известными деталями о депутате и стрельбе в центре Хельсинки, пишет Yle.

По данным полиции, инцидент произошел в 4 часа утра в пятницу. Находившийся в ресторане Bar Ihku депутат поссорился с другими посетителями ресторана. Дело было улажено, но за пределами ресторана Ворнанен неожиданно достал малокалиберный пистолет и направил его на людей. Ворнанен сделал один выстрел в землю, заставив присутствующих уйти.

По словам начальника следствия, инспектора уголовной полиции Юкки Ларкио, в результате стрельбы никто не пострадал. По этой причине дело расследуется как попытка нападения при отягчающих обстоятельствах и преступление с применением огнестрельного оружия. Стрельба попала на камеры видеонаблюдения.

Согласно заявлениям полиции, в субботу Ворнанена освободят из-под стражи после завершения необходимых следственных мероприятий.