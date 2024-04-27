NYT: США оказывали давление на Украину из-за законопроекта о мобилизации

По данным журналистов, в то время как американские чиновники добивались одобрения военной помощи для Украины в Конгрессе, они также требовали от Киева «решить проблемы с призывом». NYT пишет, что помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен в ходе своего визита в столицу Украины отметил, что «мобилизационные усилия страны имеют не меньшее значение для стабилизации фронта и перелома хода войны, чем артиллерия». «Украина должна быть уверена, что у нее есть люди, необходимые для борьбы», - сказал он на пресс-конференции.

Новый закон о мобилизации в Украине

Верховная рада Украины 11 апреля приняла закон об ужесточении мобилизации. Через 5 дней его подписал президент страны Владимир Зеленский. Согласно новому закону, все военнообязанные в Украине должны в течение 60 дней обновить свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК - аналог военкомата в Украине - прим. ред.). В противном случае, им будет грозить штраф и лишение прав на управление автомобилем.

Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут обязаны носить с собой военный билет, а его отсутствие станет основанием для задержания.

Украина ужесточает призыв в армию

В начале апреля в Украине вступил в силу закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. А во вторник, 23 апреля, стало известно, что МИД Украины поручил всем консульствам страны временно остановить оказание консульских услуг для граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей.