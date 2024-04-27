Национальный деликатес, от которого предостерегают туристов: самый опасный в мире сыр

Casa Marza на Сардинии найдет любой желающий. Это национальная гордость и деликатес Сардинии. Тот факт, что в 2009 году он был назван самым опасным сыром в мире в Книге рекордов Гиннесса, никого не волнует - это, скорее, лишь интригует.

Чем опасен этот сыр? Червями! Живыми червями в нем, а точнее - личинками.

Casa Marza готовят из козьего молока. При изготовлении сыра используется плесень, как и во многих всемирно известных сырах. Однако грибок, хотя и живой, делает свою работу в процессе ферментации. В случае с Casa Marza настоящая жизнь начинается после ферментации, когда в забродившей сырной массе начинают вылупляться личинки.

Личинки в виде мелких червячков переваривают содержащиеся в сыре белки и в прямом смысле слова пропускают сыр через себя - в результате сыр становится кремовым и мягким. А личинки сытые и живые. Настолько живые, что могут довольно далеко прыгать: ценители, поедая этот сыр, немного прикрывают его рукой, чтобы не позволить личинкам прыгнуть в глаз.

Сыр имеет прекрасный вкус и считается отличным усилителем либидо. Опасность заключается в том, что личинки очень живучие - есть риск, что при проглатывании они также могут выжить в желудке и оказаться в кишечнике.

Если личинки поселятся в кишечнике, то это может привести к поносу и рвоте - это меньшее, что может случиться. Есть риск, что паразиты начнут селиться в мягких тканях и расползаться, и тогда дело примет серьезный оборот.

Несмотря на эти недостатки, местные жители не собираются отказываться от приготовления и употребления Casa Marza. А самые смелые туристы по-прежнему пробуют самый опасный в мире сыр, который без лишних слов подадут на каждой настоящей сардинской ферме. По оценкам, на Сардинии ежегодно производится 100 тонн сыра Casa Marza на сумму от двух до трех миллионов евро.