Меры российских властей в отношении дочерних предприятий итальянской компании Ariston и немецкой BSH Hausgeräte не соответствуют международному праву, говорится в заявлении Европейской службы внешних связей, опубликованном в субботу, 27 апреля.
Евросоюз призвал Россию вернуть активы европейских компаний
Евросоюз призвал Россию отказаться от этих шагов и «найти приемлемые решения» с европейскими компаниями, на которые нацелены действия российской стороны, пишет DW.
Меры РФ направлены против законной экономической деятельности, говорится в заявлении. Такими действиями Россия «подтверждает свою непредсказуемость и в экономической сфере, и создала произвольный и враждебный по отношению к иностранным инвесторам деловой климат», указывается далее.
Накануне президент РФ Владимир Путин передал 100 процентов акций дочерних компаний BSH Hausgeräte и Ariston в России во временное управление компании «Газпром бытовые системы». Согласно его указу, структура «Газпрома» получит контроль над всеми российскими активами ООО «Аристон Термо Русь» и ООО «БСХ Бытовые Приборы».
В российских «дочках» двух фирм из ЕС работали около 1000 человек
Дочерняя компания Bosch «БСХ Бытовые Приборы» зарегистрирована в Санкт-Петербурге и до 2022 года занималась «серийным производством холодильников и стиральных машин», а после - сбытом запчастей, торговлей бытовой техникой, а также сервисным и гарантийным обслуживанием, согласно данным агентства «Интерфакс». В 2023 году там работали 635 человек.
Весной 2022 года Bosch приостановил производство на российских предприятиях. В декабре 2023-го «Коммерсант» писал, что немецкая компания планирует продать свой российский бизнес турецкому инвестиционному фонду Can Holding.
«Аристон Термо Русь» зарегистрирована в Ленинградской области и занимается производством и реализацией бытовой техники, отметил «Интерфакс». В фирме трудоустроены около 300 человек. В 2023 году, по данным агентства, ее выручка составила около 9,5 млрд рублей.
Италия вызвала посла РФ из-за передачи «Газпрому» Ariston
Глава МИД Италии Антонио Таяни 27 апреля поручил вызвать в ведомство посла РФ Алексея Парамонова в связи с передачей российской «дочки» Ariston в управление компании группы «Газпром». «Правительство просит разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group», - пояснил Таяни, добавив, что власти также работают над этим вопросом с Брюсселем и Берлином. Министр назвал решение Москвы неожиданным, заявив, что Рим готов защищать итальянский бизнес на всех международных рынках.
Путин передает иностранный бизнес в управление Росимуществу
В апреле 2023 года Путин подписал указ, который предусматривает передачу во «временное управление» активов юридических и физических лиц из «недружественных» государств в случае изъятия российских активов за рубежом. В июле того же года во временное управление Росимуществу был передан российский бизнес датской компании Carlsberg. За месяц до этого она объявила, что нашла покупателя для своих активов в РФ и подписала с ним соглашение.