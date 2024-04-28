Евросоюз призвал Россию вернуть активы европейских компаний

Евросоюз призвал Россию отказаться от этих шагов и «найти приемлемые решения» с европейскими компаниями, на которые нацелены действия российской стороны, пишет DW.

Меры РФ направлены против законной экономической деятельности, говорится в заявлении. Такими действиями Россия «подтверждает свою непредсказуемость и в экономической сфере, и создала произвольный и враждебный по отношению к иностранным инвесторам деловой климат», указывается далее.

Накануне президент РФ Владимир Путин передал 100 процентов акций дочерних компаний BSH Hausgeräte и Ariston в России во временное управление компании «Газпром бытовые системы». Согласно его указу, структура «Газпрома» получит контроль над всеми российскими активами ООО «Аристон Термо Русь» и ООО «БСХ Бытовые Приборы».

В российских «дочках» двух фирм из ЕС работали около 1000 человек

Дочерняя компания Bosch «БСХ Бытовые Приборы» зарегистрирована в Санкт-Петербурге и до 2022 года занималась «серийным производством холодильников и стиральных машин», а после - сбытом запчастей, торговлей бытовой техникой, а также сервисным и гарантийным обслуживанием, согласно данным агентства «Интерфакс». В 2023 году там работали 635 человек.

Весной 2022 года Bosch приостановил производство на российских предприятиях. В декабре 2023-го «Коммерсант» писал, что немецкая компания планирует продать свой российский бизнес турецкому инвестиционному фонду Can Holding.