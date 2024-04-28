Фото Больше четырех часов ожидания: люди застряли в огромной очереди на российско-эстонской границе

Поскольку автомобильный пункт в Ленинградской области закрыт, туристы массово идут в Евросоюз пешком, передает «Фонтанка».

Ситуацию на погранпереходе в Ивангороде активно обсуждают в соцсетях. Пользователи делятся друг с другом фотографиями и видео очередей, в которых стоят десятки людей, чтобы попасть из России в Эстонию.

В группе «Граница Нарва-Ивангород» Наталья поделилась постом, в котором рассказала, что в субботу, 27 апреля, на российской границе в Ивангороде было столпотворение.

«Россияне ринулись на майские праздники к родным в Эстонию, плюс суббота... Четыре с половиной часа стояли в пешей очереди на свежем воздухе (и пять минут - на эстонской). За время ожидания люди сплотились и перезнакомились, - пишет она. - Некоторые из пассажиров нашего автобуса опоздали на последний самолет из Таллинна в Хельсинки и, соответственно, на утренний из Хельсинки в Барселону. Сначала судорожно искали другие варианты пути до финской столицы, но ничего не нашли и смирились с неизбежностью».

По ее словам, за время ожидания в очереди они заметили подозрительных людей, которые подвозили к пограничному домику разных людей.