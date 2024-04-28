Невидимый убийца: как быстро обнаружить его присутствие в доме?

19 апреля в 17:28 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Килинги-Нымме в квартире на улице Кирику сработал датчик угарного газа, но огня или дыма нигде не видно. Спасатели выявили в квартире угарный газ, образовавшийся из-за того, что задвижку печи закрыли слишком рано. Комнаты проветрили, люди не пострадали.

Обнаружить в помещении угарный газ способен только датчик угарного газа, который уже три года обязательно должен быть не только в домах с газовым оборудованием, но и в зданиях, где есть оборудование, работающее на твердом топливе, то есть, например, печь, плита или камин. Но где установить датчик, чтобы от него было как можно больше пользы?

Что показал эксперимент?

Поскольку в Эстонии много заблуждений насчет распространения угарного газа, пару лет назад научный театр KVARK провел в сотрудничестве с G4S и учеными из Тартуского университета симуляцию. Целью было доказать опытным путем, как угарный газ распространяется по помещению и в какой части комнаты датчик угарного газа быстрее всего сообщает об опасности.

За основу была взята классическая ситуация: на даче топят печь и слишком рано закрывают задвижку. Для эксперимента в здании установили 15 датчиков дыма и угарного газа Nublu и начали специально неправильно топить печь, то есть закрывать задвижку слишком рано.