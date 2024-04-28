Угарный газ не имеет запаха, вкуса и цвета, и нередко люди даже не догадываются, что у них дома присутствует эта коварная угроза.
Невидимый убийца: как быстро обнаружить его присутствие в доме?
19 апреля в 17:28 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Килинги-Нымме в квартире на улице Кирику сработал датчик угарного газа, но огня или дыма нигде не видно. Спасатели выявили в квартире угарный газ, образовавшийся из-за того, что задвижку печи закрыли слишком рано. Комнаты проветрили, люди не пострадали.
Обнаружить в помещении угарный газ способен только датчик угарного газа, который уже три года обязательно должен быть не только в домах с газовым оборудованием, но и в зданиях, где есть оборудование, работающее на твердом топливе, то есть, например, печь, плита или камин. Но где установить датчик, чтобы от него было как можно больше пользы?
Что показал эксперимент?
Поскольку в Эстонии много заблуждений насчет распространения угарного газа, пару лет назад научный театр KVARK провел в сотрудничестве с G4S и учеными из Тартуского университета симуляцию. Целью было доказать опытным путем, как угарный газ распространяется по помещению и в какой части комнаты датчик угарного газа быстрее всего сообщает об опасности.
За основу была взята классическая ситуация: на даче топят печь и слишком рано закрывают задвижку. Для эксперимента в здании установили 15 датчиков дыма и угарного газа Nublu и начали специально неправильно топить печь, то есть закрывать задвижку слишком рано.
Эксперимент подтвердил, что быстрее всего сработали датчики, установленные на потолке над дверцей печи. В данном видео показано, как угарный газ сначала поднялся к потолку, затем распространился по потолку к стенам и только потом опустился вниз.
Что еще выяснилось в ходе эксперимента? Вторыми сработали датчики, установленные на стенах близко к потолку, далее – приборы, располагавшиеся в центре стен, после них – те, что лежали на столе и на полу. Последним сработало устройство, находившееся в соседней комнате.
Эксперт отдела превенции Спасательного департамента Туули Таавет подчеркнула, что датчик угарного газа всегда надо устанавливать согласно инструкции по эксплуатации конкретного прибора. «У датчиков очень разные инструкции по установке, поэтому какой-либо универсальной инструкции мы не даем», – сказала она.
Где нельзя устанавливать датчик угарного газа?
- Во влажных помещениях (ванная, кухня, парилка и т. д.).
- На открытом воздухе.
- Прямо над раковиной или плитой и в радиусе 1,5 м от отопительных устройств с открытым пламенем (печи, плиты, камины).
- В месте, где проходит воздушный поток из печи, отверстия кондиционера или потолочного вентилятора.
- В местах, где выделяются пыль, грязь или жир, которые могут загрязнить/засорить датчик.
- За занавесками или мебелью.
Источник: G4S
Даже небольшое количество угарного газа может незаметно оказывать влияние на здоровье человека. Поэтому важно быстро обнаружить его присутствие в воздухе, и сделать это может только датчик.
Согласно итогам консультаций на дому, проводимых Спасательным департаментом, в каждом третьем доме, где обязательно должен быть датчик угарного газа, этого прибора нет. Таавет приводит в пример данные индексного исследования на тему пожарной безопасности, проведенного среди населения в 2022 году.
Всего были опрошены 1943 жителя Эстонии в возрасте 15–74 лет, и выяснилось, что во всех домах, где используется твердое топливо или газовое оборудование, датчик угарного газа считают крайне необходимым или очень необходимым 76 процентов респондентов (в т. ч. крайне необходимым – 46 процентов).
«Можно сказать, люди осознают, что датчик угарного газа нужен, но до установки прибора дело доходит не у всех», – отметила эксперт.