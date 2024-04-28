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Предприниматель: в ресторанах часто платят зарплату в конвертах

rus.postimees.ee
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Фото: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

Предприниматель и шеф-повар ресторана отеля Villa Wesset в Пярну Март Кукк рассказал Äripäev, что он честно платит налоги, но те владельцы ресторанов, которые этого не делают, наносят ущерб рынку.

Кукк отметил, что в Пярну большие проблемы с выплатой зарплат в конвертах, особенно летом, когда используется много сезонных работников.

«Если конкурент по соседству скажет, что я буду платить вам больше наличными, сотрудник уйдет», - сказал он.

Подробнее читайте на портале Äripäev.

Марту Кукку принадлежит 55 процентов гостинично-ресторанного предприятия Hotell Wesset OÜ. В 2023 году, согласно данным бизнес-регистра, компания заработала почти два миллиона евро выручки от продаж, но осталась с убытком чуть более 4000 евро.

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