Предприниматель: в ресторанах часто платят зарплату в конвертах

Кукк отметил, что в Пярну большие проблемы с выплатой зарплат в конвертах, особенно летом, когда используется много сезонных работников.

«Если конкурент по соседству скажет, что я буду платить вам больше наличными, сотрудник уйдет», - сказал он.

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Марту Кукку принадлежит 55 процентов гостинично-ресторанного предприятия Hotell Wesset OÜ. В 2023 году, согласно данным бизнес-регистра, компания заработала почти два миллиона евро выручки от продаж, но осталась с убытком чуть более 4000 евро.