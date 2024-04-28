ВИДЕО Как в стиральной машине! Гонщики чудом остались в живых

Для португальского гонщика Рикардо Теодосио и его экипажа ралли Terras d'Aboboreira чуть не завершились трагически.

48-летний Теодосио вместе со штурманом Жозе Тейшейрой попали в головокружительную аварию, когда Hyundai i20 N Rally2, в котором они сидели, несколько раз перевернулся в воздухе, прежде чем приземлиться на все четыре колеса.