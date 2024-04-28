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ВИДЕО Как в стиральной машине! Гонщики чудом остались в живых

Postimees Sport
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Фото: Kuvatõmmis videost

В пятницу и субботу в Португалии прошло ралли Terras d'Aboboreira - некоторые ведущие гонщики класса Rally2 участвовали в нем в рамках подготовки к португальскому этапу Кубка мира.

Для португальского гонщика Рикардо Теодосио и его экипажа ралли Terras d'Aboboreira чуть не завершились трагически.

48-летний Теодосио вместе со штурманом Жозе Тейшейрой попали в головокружительную аварию, когда Hyundai i20 N Rally2, в котором они сидели, несколько раз перевернулся в воздухе, прежде чем приземлиться на все четыре колеса.

К счастью, ни Теодосио, ни Тейшейра не пострадали.

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