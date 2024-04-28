В пятницу и субботу в Португалии прошло ралли Terras d'Aboboreira - некоторые ведущие гонщики класса Rally2 участвовали в нем в рамках подготовки к португальскому этапу Кубка мира.
ВИДЕО ⟩ Как в стиральной машине! Гонщики чудом остались в живых
Для португальского гонщика Рикардо Теодосио и его экипажа ралли Terras d'Aboboreira чуть не завершились трагически.
48-летний Теодосио вместе со штурманом Жозе Тейшейрой попали в головокружительную аварию, когда Hyundai i20 N Rally2, в котором они сидели, несколько раз перевернулся в воздухе, прежде чем приземлиться на все четыре колеса.
К счастью, ни Теодосио, ни Тейшейра не пострадали.
O assustador acidente de Ricardo Teodósio. 😱pic.twitter.com/ohDxrJoMdD— SportMotores.com (@sportmotores) April 27, 2024