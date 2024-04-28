Золотые часы пассажира «Титаника» проданы на аукционе за 1,38 млн евро

Золотые карманные часы одного из пассажиров «Титаника» были проданы за рекордную сумму на аукционе, состоявшемся в Великобритании в субботу, 27 апреля.

Этот аксессуар, принадлежавший американскому миллионеру Джону Джейкобу Астору, достался новому владельцу за 1,175 миллиона фунтов стерлингов (1,38 миллиона евро), сообщает аукционный дом Henry Aldridge & Son.

Покупателем, предложившим наивысшую цену, стал коллекционер из США, имя которого не оглашают.

По данным аукционного дома, расположенного в английском графстве Уилтшир, это сделка делает часы Астора самым дорогостоящим памятным предметом с «Титаника» из когда-либо выставленных на торги.

Отмечается, что ранее этот титул принадлежал скрипке, на которой играли во время катастрофы: этот музыкальный инструмент был продан за 1,1 миллиона фунтов стерлингов на том же аукционе в 2013 году.

Общая сумма вырученных от продаж памятных вещей с «Титаника» средств является «совершенно невероятной», отметил аукционист Эндрю Олдридж.

По его мнению, это характеризует не только значимость самих предметов, но и увлечение людей судном, затонувшим 112 лет назад.

Самый богатый человек на борту

Джон Джейкоб Астор считался самым богатым пассажиром на борту «Титаника».

В последний раз он был замечен курящим сигарету - уже в тот момент, когда корабль начал тонуть в Северной Атлантике после столкновения с айсбергом.

Как благородный джентльмен, до этого предприниматель помог своей жене Мадлен сесть в спасательную шлюпку, и она выжила, отмечают историки.

На момент смерти миллионеру было 47 лет. Тело Астора было найдено в Атлантическом океане через неделю после крушения «Титаника».

Среди его личных вещей были золотые карманные часы с выгравированными на них инициалами.

По словам представителей Henry Aldridge & Son, они были полностью отреставрированы и возвращены семье, после чего их долгое время носил сын Астора.

Трансатлантический пассажирский пароход «Титаник» затонул в апреле 1912 года во время следования из Саутгемптона в Нью-Йорк после столкновения с айсбергом.

В результате катастрофы погибли, по разным оценкам, около 1500 человек.