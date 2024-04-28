В субботу, 27 апреля, вечером в деревне Метсанурме в волости Саку мужчина в ходе конфликта выстрелил в соседа. Пострадавшего доставили в больницу.
Ссора соседей закончилась стрельбой: пострадавшего доставили в больницу
Перевод: София Солдатенко
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, в субботу около восьми часов вечера в полицию поступило сообщение, что в волости Саку между двумя соседями произошел конфликт, в результате которого 48-летний мужчина выстрелил из оружия в 43-летнего мужчину.
«Полицейские задержали 48-летнего мужчину, медики доставили пострадавшего в больницу», - уточнили в полиции.
Местные жители рассказали в социальных сетях, что огонь открыл предположительно психически неуравновешенный сосед, который сделал несколько выстрелов в сторону другого соседа.
Точные обстоятельства случившегося полиция установит в рамках уголовного производства.