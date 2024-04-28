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Ссора соседей закончилась стрельбой: пострадавшего доставили в больницу

Александра Саарнийт
, журналист
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Работник скорой помощи у полицейской машины. Фото иллюстративное.
Работник скорой помощи у полицейской машины. Фото иллюстративное. Фото: Konstantin Sednev

В субботу, 27 апреля, вечером в деревне Метсанурме в волости Саку мужчина в ходе конфликта выстрелил в соседа. Пострадавшего доставили в больницу.

Перевод: София Солдатенко

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, в субботу около восьми часов вечера в полицию поступило сообщение, что в волости Саку между двумя соседями произошел конфликт, в результате которого 48-летний мужчина выстрелил из оружия в 43-летнего мужчину.

«Полицейские задержали 48-летнего мужчину, медики доставили пострадавшего в больницу», - уточнили в полиции.

Местные жители рассказали в социальных сетях, что огонь открыл предположительно психически неуравновешенный сосед, который сделал несколько выстрелов в сторону другого соседа.

Точные обстоятельства случившегося полиция установит в рамках уголовного производства.

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