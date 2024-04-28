Ссора соседей закончилась стрельбой: пострадавшего доставили в больницу

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, в субботу около восьми часов вечера в полицию поступило сообщение, что в волости Саку между двумя соседями произошел конфликт, в результате которого 48-летний мужчина выстрелил из оружия в 43-летнего мужчину.