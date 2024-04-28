Туалетная бумага на стебле: может ли растение заменить традиционный рулон?

Можно ли найти в природе подходящий заменитель обычной туалетной бумаге? Специалист-травник из Национального музея Кении считает, что да.

По мнению Мартина Одиамбо, таковыми могут стать листья растения Plectranthus barbatus (род колеус из семейства яснотковых), которые сама природа создала в качестве отличной альтернативы дорогим промышленным товарам.

Дело в том, что в Африке, наряду с другими товарами повседневного потребления, подорожала и туалетная бумага. Сама она производится на континенте, но исходная бумажная масса часто импортируется.

Мартин со стеблем растения в руках Фото: BBC

Специализация Мартина — традиционные растения. И он считает, что за естественным, природным способом сокращения расходов далеко ходить не надо.

«Plectranthus barbatus, — говорит Мартин, — это африканская туалетная бумага. Сегодня многие молодые люди вообще не знают о существовании этого растения, но у него есть потенциал стать экологически чистой альтернативой туалетной бумаге».

Листья у этого растения мягкие и, как объясняет травник, имеют мятный аромат.

Plectranthus barbatus по-прежнему выращивается по всей Африке, причем в сельской местности это растение как раз и используют по гигиеническому назначению, учитывая, что оно легко доступно. Тем более что листья сравнимы по размеру с квадратом промышленно произведенной туалетной бумаги — следовательно, ими можно с легкостью пользоваться и в туалетах со смывом.

Бенджамин с листом рядом с туалетом Фото: BBC