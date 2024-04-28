Специалист-травник из Кении говорит, что туалетную бумагу можно заменить листьями. Эколог из США добавляет, что традиционный рулон - это те же растения, но после промышленной переработки.
Туалетная бумага на стебле: может ли растение заменить традиционный рулон?
Можно ли найти в природе подходящий заменитель обычной туалетной бумаге? Специалист-травник из Национального музея Кении считает, что да.
По мнению Мартина Одиамбо, таковыми могут стать листья растения Plectranthus barbatus (род колеус из семейства яснотковых), которые сама природа создала в качестве отличной альтернативы дорогим промышленным товарам.
Дело в том, что в Африке, наряду с другими товарами повседневного потребления, подорожала и туалетная бумага. Сама она производится на континенте, но исходная бумажная масса часто импортируется.
Специализация Мартина — традиционные растения. И он считает, что за естественным, природным способом сокращения расходов далеко ходить не надо.
«Plectranthus barbatus, — говорит Мартин, — это африканская туалетная бумага. Сегодня многие молодые люди вообще не знают о существовании этого растения, но у него есть потенциал стать экологически чистой альтернативой туалетной бумаге».
Листья у этого растения мягкие и, как объясняет травник, имеют мятный аромат.
Plectranthus barbatus по-прежнему выращивается по всей Африке, причем в сельской местности это растение как раз и используют по гигиеническому назначению, учитывая, что оно легко доступно. Тем более что листья сравнимы по размеру с квадратом промышленно произведенной туалетной бумаги — следовательно, ими можно с легкостью пользоваться и в туалетах со смывом.
Бенджамин, который живет в городе Меру, в Кении, пользуется листьями Plectranthus barbatus вот уже более более 25 лет. Для этой цели он выращивает это растение на заднем дворе своего дома.
«Об этом растении мне рассказал дедушка в 1985 году, — рассказал Бенджамин, — С тех пор я им и пользуюсь. Листья мягкие, да и пахнут приятно».
Но реально ли рассчитывать, что природная туалетная бумага войдет в широкое употребление, тем более в других странах?
Например, Робин Гринфилд, активист-эколог из США, говорит, что вот уже пять лет пользуется листьями Plectranthus barbatus по туалетному назначению.
У Робина есть питомник во Флориде, где он выращивает 100 растений Plectranthus barbatus. Он охотно делится саженцами со всеми желающими, призывая и поощряя людей выращивать свою собственную туалетную бумагу.
«Многие люди считают, что листьями вместо туалетной бумаги пользуется только беднота, но я хотел бы им напомнить, что промышленная бумага тоже делается из растений, только переработанных промышленным образом», — говорит он.
Робин отмечает, что многие люди, попробовавшие пользоваться листьями Plectranthus barbatus, очень хорошо о них отзываются. Им нравится выращивать свою туалетную бумагу, это очень экологично.
«Всем, кто не решается попробовать это растение, я бы посоветовал перестать обращать внимание на мнение окружающих. Надо просто сказать самому себе: «Я буду делать то, что считаю нужным». А под это определение может подходить все, что угодно, в том числе и подтирание задницы собственноручно выращенными листьями", — говорит он.