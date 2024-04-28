Таксист, обвиняемый в шпионаже в пользу РФ, подслушивал пьяных военных

Информация для так называемых «Антифашистов Прибалтики», переданная далее российским спецслужбам, собиралась систематически и с неприкрытой ненавистью. Вот такую информацию о поступках Сидорова раскрыло следствие и это прозвучало в суде.

Сидоров ездил возле парка Победы, заметив, что среди груд песка спрятан личный автомобиль снесших монумент трактористов. Тем, кто снес стеллу «антифашисты» обещали отомстить.

В июне Сидоров шпионил за армейцами, сообщал, что вез нетрезвых военных на базу из баров.

Открытый вопрос, сколько подобных таксистов на улицах Риги, которые в ненависти к Латвии тихо собирают самую разную информацию в интересах России. В VDD обращают внимание, что профессиональная принадлежность не считается фактором риска.

Но в VDD подчеркивают, что в публичных местах, в том числе в салоне такси, не стоит обсуждать связанные с работой или другие конфиденциальные вопросы. Особенно внимательными должны быть лица, работающие в государственных и муниципальных органах, а также в правоохранительных органах.