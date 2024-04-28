Придется подписывать документ: в России хотят изменить правила въезда для иностранцев

Депутаты предлагают ввести обязанности, которые иностранный гражданин должен соблюдать «для сохранения права на въезд в РФ, пребывание (проживание) на территории РФ».

Согласно законопроекту, иностранец обязан воздерживаться от деятельности в ущерб интересам России, соблюдать Конституцию и законы страны, в том числе бережно относиться к окружающей среде.

Иностранцу также предписывается не вмешиваться во внешнюю и внутреннюю политику России, а также «уважать традиционные российские духовно-нравственные ценности, в том числе представления о браке как союзе мужчины и женщины».

По словам одного из авторов законопроекта, депутата-единороссса Дмитрия Вяткина, чтобы иметь право въезда в Россию, иностранным гражданам придется письменно подтверждать соблюдение взятых на себя обязанностей.

Согласно законопроекту, в России будет введен новый миграционный режим высылки, который предлагается устанавливать в отношении иностранцев, не имеющих права законно находиться в РФ.

«С отметкой о геолокации»

Новый режим высылки подразумевает, что права иностранца будут ограничены, с применением расширенных мер контроля за его местонахождением в России.

К примеру, авторы законопроекта предлагают запретить иностранным гражданам выезжать за пределы города, переводить деньги, вступать в брак и управлять автомобилем.

Также по требованию исполнительной власти иностранец обязан будет сообщить о своем местонахождении, если не может явиться в МВД лично, в том числе «с помощью фотографии с отметкой о геолокации».

Депутаты также предлагают уменьшить срок временного пребывания иностранных граждан в России до 90 суток в течение года.

«Сейчас иностранцы, имеющие право на безвизовый въезд в Россию, могут находиться в России в течение 90 суток суммарно в течение 180 дней, а прибывшие по визе — в течение срока действия визы», - дополняет картину «Медуза».