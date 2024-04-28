Дополнительный выходной и время для семьи: в Эстонии может появиться еще один госпраздник

Руководитель Союза защиты детей Варье Ояла и глава общественной организации Valge Õhupall Тамо Вахеметс 29 апреля от имени более 36 организаций, выступающих за права и благополучие детей, передадут вице-спикеру Рийгикогу Тоомасу Кивимяги и председателю парламентской комиссии по социальным делам Ынне Пиллак предложение переименовать День защиты детей в День детей и сделать 1 июня государственным праздником.

Идея назвать 1 июня Днем защиты детей возникла 4 ноября 1949 года, когда Международная демократическая федерация женщин объявила 1 июня Международным днем ​​защиты детей. Идея возникла из желания защитить детей от использования в качестве рабочей силы на производстве. Сейчас в Эстонии эта первоначальная идея потеряла свою актуальность, и настало время подарить всем детям свой собственный день – общегосударственный праздник, когда все внимание общества направлено на детей.

По словам Варье Ояла, одним из наиболее важных ключевых факторов в создании благополучия и чувства безопасности детей является позитивное и поддерживающее внимание, оказываемое им родителями.

«Сделаем так, чтобы один день в году был специально посвящен детям, чтобы этот день был выходным для всех и чтобы семьи могли побыть вместе и отметить День детей. Это красивый и важный подарок для детей, семей и всего нашего общества», - сказала Ояла.

По словам Вахеметса, на государственном уровне мы празднуем и День матери, и День отца. День бабушек и дедушек тоже можно найти в календарях, но пока в наших календарях нет праздника, на котором мы бы обратили внимание на будущее поколение – детей.

«Дети всегда остаются детьми для своих родителей, а переименование Дня защиты детей в День детей приведет к маргинализации возраста ребенка и создаст возможность для родителей уделить в этот день особое внимание своему ребенку, найти время побыть с ним», - добавил он.