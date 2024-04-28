ФОТО Началась Неделя резервистов: в Таллинне на площадь выкатили военную технику

Из боевой техники Сил обороны Эстонии в центре Таллинна можно было увидеть, среди прочего, мобильную пушку K9 Kõu, боевую машину пехоты CV90 и бронетранспортер PASI.

Неделя резервистов проходит по всей Эстонии с 28 апреля по 6 мая.

Ее цель – подчеркнуть важную роль резервистов в национальной обороне.

В рамках Недели резервистов проводятся различные мероприятия и акции, ориентированные на резервистов и их семьи.

К примеру, в следующую субботу в 10 часов утра на Ратушной площади в Тарту откроется выставка техники Сил обороны.

В пятницу, 3 мая, в 18:00 в диск-гольфпарке Ярве пройдут соревнования резервистов по диск-гольфу.

С 28 апреля по 6 мая резервисты также смогут бесплатно ездить на поездах Elron.

Всего в Эстонии насчитывается около 90 тысяч резервистов в возрасте от 18 до 61 года, которые составляют значительную часть трудоспособного населения страны.

Дополнительную мнформацию о Неделе резервистов можно найти на сайте Министерства обороны Эстонии.