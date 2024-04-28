В воскресенье Таллинн посещает второе по счету судно круизного сезона

Судно под флагом Уоллиса и Футуны Le Bellot ошвартовалось в 4:30 утра. На судне семь палуб и 92 каюты. Судно пробудет в Таллинне до 14:00, а затем возьмет курс на Стокгольм. В этом круизном сезоне Le Bellot больше не будет посещать Эстонию.

Всего в этом году в Таллинне ожидается сто заходов круизных судов. В одиннадцати случаях корабли будут останавливаться в Таллинне на два дня. Самые большие круизные суда в этом сезоне - Britannia и Sky Princess, длина которых составляет 330 метров и которые могут перевозить до 3 000 пассажиров.

Самые маленькие суда сезона, которые посетят Таллинн, - Hebridean Sky и Clio - вмещают менее 100 пассажиров.

Самый интенсивный день ожидается 10 июля, когда в Таллинн одновременно прибудут четыре круизных судна, и в этот день город посетят около 7500 туристов.

В порту Сааремаа, оператором которого является Tallinna Sadam, в этом сезоне забронировано семь заходов круизных судов, первое из них прибудет к острову Сааремаа 7 июля.