Марина Кальюранд: сегодня наших запасов вооружения не хватает ни для оказания помощи Украине, ни для защиты ЕС

Возглавляющая список кандидатов от партии депутат Европарламента Марина Кальюранд подчеркнула в политическом заявлении, что Европа должна решительно повысить свою обороноспособность и быть стратегически автономной.

«У Эстонии и всей Европы должно быть достаточно военной мощи и готовности для оперативного реагирования на любые угрозы для безопасности стран-членов Европейского союза и основанного на международном праве миропорядка», - отметила Марина Кальюранд.

По ее словам, сегодня наших запасов вооружения и боеприпасов не хватает ни для оказания помощи Украине, ни для защиты Евросоюза в случае реализации любых сценариев риска.

«Бюджеты стран-членов на оборону должны существенно возрасти, нужно дать новый импульс оборонной промышленности Европы. Мы поддерживаем предложение в следующем составе Европейской комиссии учредить должность уполномоченного по вопросам обороны, в сферу ответственности которого войдут все инициативы и инструменты в рамках единой оборонной политики ЕС. При этом должны быть обеспечены достаточные денежные средств для их реализации», - подчеркнула Кальюранд.

По ее словам, социал-демократы поддерживают для финансирования дополнительных расходов на сферу обороны введение налога на гособорону или взятие кредита для покрытия расходов в этой области. Социал-демократы выступают против сокращения доходов людей или расходов на оказание публичных услуг в сферах здравоохранения, социальной поддержки и образования.