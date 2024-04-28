Совет уполномоченных Социал-демократической партии сегодня принял заявление в связи с предстоящими выборами в Европарламент.
Марина Кальюранд: сегодня наших запасов вооружения не хватает ни для оказания помощи Украине, ни для защиты ЕС
Возглавляющая список кандидатов от партии депутат Европарламента Марина Кальюранд подчеркнула в политическом заявлении, что Европа должна решительно повысить свою обороноспособность и быть стратегически автономной.
«У Эстонии и всей Европы должно быть достаточно военной мощи и готовности для оперативного реагирования на любые угрозы для безопасности стран-членов Европейского союза и основанного на международном праве миропорядка», - отметила Марина Кальюранд.
По ее словам, сегодня наших запасов вооружения и боеприпасов не хватает ни для оказания помощи Украине, ни для защиты Евросоюза в случае реализации любых сценариев риска.
«Бюджеты стран-членов на оборону должны существенно возрасти, нужно дать новый импульс оборонной промышленности Европы. Мы поддерживаем предложение в следующем составе Европейской комиссии учредить должность уполномоченного по вопросам обороны, в сферу ответственности которого войдут все инициативы и инструменты в рамках единой оборонной политики ЕС. При этом должны быть обеспечены достаточные денежные средств для их реализации», - подчеркнула Кальюранд.
По ее словам, социал-демократы поддерживают для финансирования дополнительных расходов на сферу обороны введение налога на гособорону или взятие кредита для покрытия расходов в этой области. Социал-демократы выступают против сокращения доходов людей или расходов на оказание публичных услуг в сферах здравоохранения, социальной поддержки и образования.
Для реализации этих идей социал-демократы призывают на выборах в Европарламент и в этот раз поддержать политические силы, защищающие свободы и демократию.
«Мы как государство и народ много выиграли от присоединения к Евросоюзу и внесли свой вклад в построение более сильной и справедливой Европы. Сегодня основы свободы, демократии и правового государства находятся под серьезным давлением. Снаружи нашей свободе угрожают тоталитарные центры силы, изнутри - политические силы, базирующиеся на популизме и радикальных идеологиях. Обстановка в сфере европейской безопасности требует от нас способности противостоять врагам и защищать свои основные ценности и свободы», - сказала Марина Кальюранд на собрании совета уполномоченных.
После завершения собрания, ориентировочно в 15 часов социал-демократы вместе проведут в парке Таммсааре уличную кампанию в рамках предстоящих выборов. Все желающие смогут задать кандидатам в Европарламент и другим ведущим политикам партии свои вопросы и ознакомиться с предвыборной программой партии.