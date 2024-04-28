Почти лето В понедельник воздух прогреется до 22 градусов

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник будет без осадков, небольшая облачность, местами туман.

Ветер юго-восточный и южный, 3-9 м/с, утром на островах порывы до 13 м/с. Температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла.

На Чудском озере ветер юго-восточный, 3-7 м/с. Высота волн 0,3-0,7 метра. Погода дождливая.

Местами туман, в остальном видимость хорошая. Температура воздуха 4-6 градусов тепла.

В понедельник днем погода будет пасмурной, местами пройдут дожди, ближе к вечеру возможны грозы.

Ветер юго-восточный и южный, 4-10 м/с, порывы до 14 м/с, к вечеру ослабнет и сменит направление на юго-западный.

Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла, на побережье с учетом ветра - до 9 градусов тепла.

На Чудском озере ветер в понедельник юго-восточный и южный, 4-9 м/с, порывы до 12 м/с, к вечеру ослабеет.

Высота волн от полутора до одного метра. Погода в основном без осадков и с хорошей видимостью. Температура воздуха 10-13 градусов.