Автосалон будущего. Как Китай становится главной автомобильной державой планеты

Они превосходят западных конкурентов и числом моделей, и скоростью внедрения разработок в производство. Китайские машины напичканы опциями - от аватаров и интеграции с соцсетями до караоке и автономного вождения.

Китайцы уже привыкли к шикарному набору опций и развлечений в машинах. Салон автомобиля Li Auto. Фото: Getty Images

На Пекинском автосалоне в этом году представлены 278 моделей, из них 117 - новые. На рынке уже больше сотни производителей, из них два десятка - крупные, остальные - стартапы.

Конкуренция и разнообразие только нарастают: в прошлом году, например, электромобили взялись производить лидеры рынка смартфонов Huawei и Xiaomi. Как раз в это время американская Apple похоронила собственный проект Apple-мобиля.

Китайские компании, в которых инженеры работают по общепринятой в стране схеме 9-9-6 (с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю) сумели сократить цикл разработка-внедрение до полутора-двух лет с трех и более. Западные автопроизводители так пока не умеют: на прошлогоднем автосалоне в Мюнхене Volkswagen пообещал сократить до трех лет с нынешних 4,5 сроки внедрения новых моделей в производство - и то не всех.

Итог проигрыша в скорости, разнообразии и цене - потеря рынка западными производителями. Сначала китайского, а следом и мирового.

Volkswagen доминировал в Китае, а люксом всегда считались немецкие «мерседесы», Audi и BMW. Эта эпоха стремительно уходит в прошлое.