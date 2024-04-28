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ПЕРСОНА НЕДЕЛИ Бывший министр Мадис Каллас: налоги нужно взимать с тех, у кого больше имущества

Андрус Карнау
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Мадис Каллас, отказавшийся от министерского поста и приступивший к работе в качестве депутата Рийгикогу, на центральной площади Курессааре. Два года он жил вдали от семьи, приезжая на Сааремаа только по выходным и в течение недели общаясь с детьми по видеосвязи. Дети очень удивились тому, что отец вдруг оказался дома, ведь еще на прошлой неделе пятилетняя дочь спрашивала, когда папа снова уедет.
Мадис Каллас, отказавшийся от министерского поста и приступивший к работе в качестве депутата Рийгикогу, на центральной площади Курессааре. Два года он жил вдали от семьи, приезжая на Сааремаа только по выходным и в течение недели общаясь с детьми по видеосвязи. Дети очень удивились тому, что отец вдруг оказался дома, ведь еще на прошлой неделе пятилетняя дочь спрашивала, когда папа снова уедет. Фото: Irina Mägi

На прошлой неделе Мадис Каллас (Социал-демократическая партия Эстонии) добровольно покинул министерский пост, сказав, что хочет проводить больше времени с детьми и женой дома, на Сааремаа. Никто ему не поверил. Разве так поступают мужчины в расцвете сил?

Перевод: Ева Ойжинская

Если вслушаться в то, что говорит Мадис Каллас, становится ясно: на посту министра он работал в «токсичной среде», где ему приходилось непрерывно бороться за каждую политическую цель. Его главным оппонентом в правительстве была Партия реформ, принимающая решения по финансированию. Но как поддерживать жизнь в маленьких муниципалитетах, школах и на хуторах, когда все больше денег уходит крупным и еще более крупным? О напряжении в жизни министра свидетельствует одна деталь: его наручные часы остановились еще несколько месяцев назад, но у Калласа не было времени поменять батарейки.

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