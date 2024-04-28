ПЕРСОНА НЕДЕЛИ Бывший министр Мадис Каллас: налоги нужно взимать с тех, у кого больше имущества

Если вслушаться в то, что говорит Мадис Каллас, становится ясно: на посту министра он работал в «токсичной среде», где ему приходилось непрерывно бороться за каждую политическую цель. Его главным оппонентом в правительстве была Партия реформ, принимающая решения по финансированию. Но как поддерживать жизнь в маленьких муниципалитетах, школах и на хуторах, когда все больше денег уходит крупным и еще более крупным? О напряжении в жизни министра свидетельствует одна деталь: его наручные часы остановились еще несколько месяцев назад, но у Калласа не было времени поменять батарейки.