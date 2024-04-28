Архитектор Горхолла: его снос стоил бы столько же, сколько строительство какого-то здания

«Никто его сносить сейчас не будет. Это стоит столько же, сколько строительство какого-то здания. Это такое капитальное строение, что хотелось бы посмотреть, кто начнет его сносить», - сказал Карп.

Кроме того, Карп выразил мнение, что центр Solaris стоит снести, оставив только подземную парковку и большой концертный зал, к которому следует пристроить здание театра.

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В июне прошлого года тогдашний мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал ERR, что полное сохранение Горхолла в нынешнем виде, вероятно, уже невозможно. Тогдашняя городская управа хотела найти инвестора, который бы купил здание и прилегающие территории.

Нынешний мэр Евгений Осиновский на этой неделе сказал газете Pealinn, что город рассматривает, что делать со зданием, но решение вряд ли будет принято в течение следующего года.