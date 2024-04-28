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Видео Группу «Коррозия металла» задержали за «пропаганду нацистской символики»

Deutsche Welle
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Российские силовики (иллюстративное фото).
Российские силовики (иллюстративное фото). Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Силовики сорвали выступление группы «Коррозия металла» в Нижнем Новгороде. На музыкантов составили протоколы за «пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики».

Служащие полиции сорвали выступление и задержали музыкантов группы «Коррозия металла» вместе с ее лидером Сергеем Троицким (псевдоним – «Паук») на концерте в Нижнем Новгороде.

Об этом инциденте сообщила агентству ТАСС директор группы Мария Рунова в воскресенье, 28 апреля.

Кроме того, были задержаны 40 посетителей клуба.

На опубликованном видео видно, что зрители легли на пол после того, как в клуб вошли силовики.

По словам представительницы группы, Троицкого доставили в отделение полиции, а задержание произошло из-за претензий силовиков к «мерчу группы».

В разговоре с Telegram-каналом Baza директор группы уточнила, что музыкантам вменяют в вину использование экстремистской символики.

По словам Руновой, речь идет о не предназначенной к продаже символике на брендированной продукции группы, «где изображены древнеславянские символы в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами».

В управлении МВД по Нижегородской области сообщили, что на трех музыкантов, задержанных бойцами СОБРа Росгвардии в клубе, составили административные протоколы за «пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики» (часть 1 статьи 20.3 КоАП).

Во время рейда в клубе изъяли книги и более 20 футболок с нанесенной на них запрещенной символикой, добавили в полиции.

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