Осознанное отношение к деньгам похоже на здоровый образ жизни: чем раньше вы начнете и чем более последовательны будете, тем лучшего результата сможете достичь. Дело не в количестве денег - даже если вы еще школьник или студент, и ваши доходы совсем невелики, вы все равно можете научиться тщательно планировать расходы и начать откладывать деньги.
Хотите накопить деньги, но не знаете как? Эти советы помогут наладить финансовые дела
Вот несколько советов на эту тему от Лауры Раудсепп, руководителя направления молодежного сегмента LHV.
Получите четкое представление о собственных расходах
Для начала важно понять, на что уходят ваши деньги. Один из самых простых способов для этого - составить ежемесячный бюджет. Записывание расходов это занятие, требующее времени и дисциплины, но в результате вы получите четкое представление о том, куда идут деньги, и где можно сэкономить.
Начните откладывать деньги, которые вы тратите на комфорт
Понаблюдав за своим бюджетом, вы можете заметить, что довольно значительную часть ваших расходов составляют небольшие траты, например, кофе с собой или поездка на такси - однако к концу месяца они могут складываться в значительную сумму. Если вы хотите начать копить, то в первую очередь пересмотреть стоит именно ваши траты на комфорт: например, готовить дома гораздо дешевле, чем питаться на вынос или в кафе и ресторанах, а до места назначения можно добираться не на такси, а на общественном транспорте или вовсе пройтись пешком.
Если потребуется, то разделите бюджет на меньшие периоды
Если откладывать кажется поначалу слишком сложным, не сдавайтесь. Попробуйте разные варианты и подберите для себя самый подходящий: например, вам может подойти способ разделения месячного бюджета на меньшие суммы, на неделю или даже на день. Для разных людей работают разные способы экономии, но самое главное - это мотивация. Создайте финансовую подушку безопасности, которая в сумме могла бы составлять 3-6 ваших месячных зарплат - она пригодится на случай непредвиденных расходов. Также возьмите за правило в день зарплаты всегда «платить» определенную сумму самому себе, например, переводя ее на отдельный счет. Это позволит вам ощущать себя в безопасности, даже если наступят сложные времена.
Поищите способы получения дополнительного дохода
Если вы и так сократили свои расходы до минимума, но откладывать деньги по-прежнему не удается, то задумайтесь о способах получения дополнительных доходов - возможно, вы обладаете каким-то навыком, который позволит вам подрабатывать параллельно с учебой или работой? Дополнительный доход может принести внештатная работа или подработка с почасовой или сдельной оплатой, или даже ваше хобби, если вы придумаете способ извлечь из него выгоду. При наличии дополнительного дохода ваши накопления будут расти быстрее, и вы сможете быстрее достичь своих финансовых целей.
Зарабатываете деньги на банковских процентах
Независимо от того, копите ли вы деньги с определенной целью или просто хотите повысить свою финансовую защищенность, вы можете получать дополнительный доход со своих сбережений, если, например, положите их на накопительный счет. Если вы уверены, что ваши деньги не потребуются вам в течение определенного периода, то вы можете поместить их на срочный депозит - для срочных вкладов банки обычно предлагают более высокие проценты. При этом не обязательно замораживать свои сбережения на очень долгий период: минимальный срок срочного вклада составляет один месяц.
Ознакомьтесь с состоянием вашей II пенсионной ступени
Хотя многим кажется, что пенсия это что-то, что наступит еще очень не скоро, мы часто не задумываемся о том, что II пенсионная ступень - это одна из наших первых инвестиций. II пенсионная ступень является одной из наиболее прибыльных долгосрочных инвестиций, влияние которой наиболее велико в случае, если вы начнете копить как можно раньше. Разумно делать накопления во II ступени по системе 2 = 6, при котором вклад государства составляет 4% - таким образом, если вы отчисляете во вторую пенсионную ступень 2% от своей зарплаты, государство в свою очередь добавляет к ним еще 4%. Также стоит рассмотреть возможность увеличения ваших взносов до 4% или 6%, так вы сможете выиграть за счет подоходного налога, так как взносы во вторую ступень взимаются из зарплаты до его вычета. Десятилетия спустя небольшие ежемесячные отчисления превратятся в крупную сумму, и к моменту выхода на пенсию она станет для вас залогом большей свободы и безопасности.
Рассмотрите возможность открыть III пенсионную ступень
Если вы хотите откладывать еще больше денег, то III пенсионная ступень является одним из самых простых и удачных вариантов. Ее главное преимущество заключается в возврате налога, который отсутствует в других вариантах инвестирования - со взносов, сделанных в III ступень, государство возвращает 20% подоходного налога. То есть если вы внесете в III ступень 100 евро, то на следующий год вы получите 20 из них обратно после того, как подадите декларацию о доходах. Вы можете делать взносы в III ступень в подходящем вам объеме, и использовать эти деньги тогда, когда возникнет необходимость. III пенсионная ступень также хорошо подойдет для долгосрочного накопления.
Поинтересуйтесь другими методами инвестирования
Дорога в мир инвестиций начинается с накопления, экономии и изучения темы. Если вы заинтересованы в инвестировании, то информацию на эту тему можно получить разными способами: читать книги и экономические новости, слушать тематические подкасты, найти друзей, с которыми можно обсуждать и делиться идеями, и в целом сделать упор на расширение собственных знаний. Однако важно инвестировать именно тем способом и в те сферы, в чей успех вы верите, чью суть понимаете и чем интересуетесь.
Инвестировать начинайте с небольших сумм
Одним из самых важных преимуществ в инвестировании является ранний старт. Секрет кроется в сложных процентах, или начислении процентов на проценты, известных со школьных уроков математики. Заработанная вами прибыль на инвестиции прибавляется к вашим инвестициям и, таким образом, снова генерирует прибыль. Насколько бы тщательно вы ни подготовились, имейте в виду, что в начале ошибки допускают почти все инвесторы. Однако, если вы начинаете с небольших сумм, то вы оставляете себе больше места для ошибок - при небольших суммах и ошибки будут небольшими.