Хотите накопить деньги, но не знаете как? Эти советы помогут наладить финансовые дела

Поищите способы получения дополнительного дохода

Если вы и так сократили свои расходы до минимума, но откладывать деньги по-прежнему не удается, то задумайтесь о способах получения дополнительных доходов - возможно, вы обладаете каким-то навыком, который позволит вам подрабатывать параллельно с учебой или работой? Дополнительный доход может принести внештатная работа или подработка с почасовой или сдельной оплатой, или даже ваше хобби, если вы придумаете способ извлечь из него выгоду. При наличии дополнительного дохода ваши накопления будут расти быстрее, и вы сможете быстрее достичь своих финансовых целей.

Зарабатываете деньги на банковских процентах

Независимо от того, копите ли вы деньги с определенной целью или просто хотите повысить свою финансовую защищенность, вы можете получать дополнительный доход со своих сбережений, если, например, положите их на накопительный счет. Если вы уверены, что ваши деньги не потребуются вам в течение определенного периода, то вы можете поместить их на срочный депозит - для срочных вкладов банки обычно предлагают более высокие проценты. При этом не обязательно замораживать свои сбережения на очень долгий период: минимальный срок срочного вклада составляет один месяц.

Ознакомьтесь с состоянием вашей II пенсионной ступени