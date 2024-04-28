МНЕНИЕ Помимо промышленности, в Нарве есть и другие сюрпризы

Перевод: Сергей Светлов

Благодаря богатым недрам Ида-Виру в этой местности многое было изменено руками человека - созданы карьеры и шахты. Нарва, крупнейшая по водоемкости река Эстонии, была запружена, в результате чего образовалось Нарвское водохранилище.

Тем не менее, невольно или намеренно, была создана среда обитания и сохранена богатая и разнообразная природа, характерная для Северо-Восточной Эстонии - большие лесные и болотные массивы, утесы, реки и море. Быстрорастущие города здесь выглядят как контрастные противоположности чистой природе.

Особенный природный пейзаж

Хотя пограничный переход в Нарве становятся все более перегруженным, природа продолжает двигаться и мигрировать по-своему. Река Нарва - лишь граница для людей. Довольно забавно наблюдать за птицами, перелетающими границу, или за животными, переплывающими реку, в то время как люди стоят в очереди.

Жители Нарвы берегут свой город и заботятся о его красоте. После долгой зимы городские клумбы вновь расцветают. Частично заброшенные кладбища, расположенные на окраине города, хоть и кажутся заросшими, представляют собой ценную среду обитания для природы.