В Нарве и ее окрестностях, как и в Тарту, природа всегда под рукой - каждая квартира находится в нескольких минутах ходьбы от небольшого городского парка или окружающей город природы, пишет колумнист Мартин Тикк.
МНЕНИЕ ⟩ Помимо промышленности, в Нарве есть и другие сюрпризы
Перевод: Сергей Светлов
Благодаря богатым недрам Ида-Виру в этой местности многое было изменено руками человека - созданы карьеры и шахты. Нарва, крупнейшая по водоемкости река Эстонии, была запружена, в результате чего образовалось Нарвское водохранилище.
Тем не менее, невольно или намеренно, была создана среда обитания и сохранена богатая и разнообразная природа, характерная для Северо-Восточной Эстонии - большие лесные и болотные массивы, утесы, реки и море. Быстрорастущие города здесь выглядят как контрастные противоположности чистой природе.
Особенный природный пейзаж
Хотя пограничный переход в Нарве становятся все более перегруженным, природа продолжает двигаться и мигрировать по-своему. Река Нарва - лишь граница для людей. Довольно забавно наблюдать за птицами, перелетающими границу, или за животными, переплывающими реку, в то время как люди стоят в очереди.
Жители Нарвы берегут свой город и заботятся о его красоте. После долгой зимы городские клумбы вновь расцветают. Частично заброшенные кладбища, расположенные на окраине города, хоть и кажутся заросшими, представляют собой ценную среду обитания для природы.
В Нарве и ее окрестностях, как и в Тарту, природа всегда под рукой - каждая квартира находится в нескольких минутах ходьбы от небольшого городского парка или окружающей город природы. Особенностью является то, что на относительно маленькой территории рядом находятся для исследования море, река, озера и каналы, внутренние экосистемы и холмы, искусственные ландшафты со своим хламом, постройками и таинственными пещерами, городская природа с парками и клумбами. Таким образом, в них процветает, разрастается, покачивается, плавает или прячется разнообразная жизнь, и, вероятно, все здесь знают друг друга.
К тому же, динамично развивающийся район Аккекюла сочетает необходимое с полезным - условия, созданные в природной среде, привлекают горожан из лабиринта многоквартирных домов выбраться на природу для прогулок и занятий спортом.
В городе несколько природных заповедников
Самый известный из них - это, конечно же, ландшафтный заповедник каньона реки Нарва с его знаменитыми водопадами. Также в списке находится один из старейших парков Эстонии - Пимеаэд, под охраной находится и водохранилище нижнего течения реки Нарва, протекающей от города Нарва до Нарва-Йыэсуу.
Когда мест на газонах становится недостаточно, наиболее инициативные горожане оригинальными решениями украшают свои подоконники цветами как изнутри, так и снаружи, или вешают на балконы ампельные растения и устанавливают цветочные ящики. В Нарвской арт-резиденции уже несколько сезонов работает общественный сад, который, помимо совместного выращивания растений, объединяет людей с различным бэкграундом.
Хотя Ида-Вирумаа известен прежде всего как крупнейший и наиболее важный промышленный регион Эстонии, это не означает, что здесь нет ценной и разнообразной природы. Конечно, промышленность здесь привела к необратимым последствиям для окружающей среды, влияя, среди прочего, на чистоту подземных вод и риск проседания грунта. К счастью, появляется все больше знаний и опыта, как более успешно и эффективно восстанавливать бывшие горнодобывающие территории с точки зрения природы и человека, придавая этим землям новый жизненный цикл.