РФ получает компоненты для оружия через союзников Украины. Фигурирует и балтийская страна

Продукция американской Vishay, которая создается на заводе в Израиле, попадает в РФ главным образом из Китая и Гонконга, но также с Кипра и из Венгрии. По подсчетам журналистов, в 2023 году в Россию поступило танталовых конденсаторов производства израильского завода Vishay примерно на 1,3 млн долларов. В ответ на вопрос The Insider об использовании конденсаторов Vishay в российских вооружениях компания сообщила, что заблокировала поставки в РФ вскоре после начала войны в Украине.

В тройку лидеров по объему ввоза танталовых конденсаторов в Россию входит Мексика, где находится производство американской Kemet. За 2023 год, по данным The Insider, в Россию было завезено танталовых конденсаторов Kemet на сумму не менее 6 млн долларов. Конденсаторы попадают в Венгрию из Гонконга, а затем с помощью венгерской компании Matrix Metal Group ввозятся в Россию.

Помощь литовских брокеров

Ввозить в РФ танталовые конденсаторы - как и некоторые другие подсанкционные товары - помогают литовские таможенные брокеры, говорится в расследовании. Изданию удалось установить две компании из Литвы, которые участвовали в поставках конденсаторов, - Vinges Terminalas и Autoverslo Logistika. Они не только оформляли бумаги для таможни, но и ввозили детали в Литву, чтобы потом переправить их в Россию. Компании на запросы журналистов не ответили.