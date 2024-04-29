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Покинувший горсобрание Аркадий Попов: в политику – ни ногой!

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Делать гадости – норма в политике
  • В медицине всегда всё по-честному

Почему руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов покинул Таллиннское горсобрание? Как прошел заплыв в муниципальную политику? Какие новые вызовы появилось у главы медучреждения с уходом из политики?

На вопросы rus.Postimees ответил в прямом эфире экс-депутат столичного горсобрания, председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов

Выдержки из беседы:

– Останетесь ли вы на посту руководителя больницы?

– Кто же его знает! Понятия не имею, что будет дальше. Мои нынешние отношения с больницей регулирует пятилетний договор, который начал действовать в декабре минувшего года. Если совет больницы сочтет, что я не подхожу для этой должности, то должно быть предъявлено обоснование того, что развитие больницы было недостаточным. Отмечу, что на сегодня показатели нашей больницы – хорошие, медучреждение довольно продуктивно и быстро развивается.

– Есть ли у вас уверенность в том, что с уходом из политики заплыв между политическими айсбергами завершен? Или всё только начинается?

– Мы до сих пор сомневаемся в утвержденном нашим советом плане по стратегическому развитию больницы на ближайшие пять лет. Если даже сомнения в том, следует ли его показывать работникам больницы. Дело в том, что в нынешней турбулентной ситуации всё может измениться уже через месяц и план придется менять. Это добавляет нервозности всем. Сдвиги стратегических направлений приводят к стрессу и напряженности.

– Оказывалось ли на вас давление со стороны новых властей, как это было в случае с руководителем Певческого поля?

– Никакого давления на меня не оказывалось. Все решения я принял лично и самостоятельно. Я чувствовал бы себя откровенно неудобно и плохо в ситуации, когда мне пришлось бы говорить одним и тем же людям разные вещи в зависимости от роли политика или руководителя медучреждения. Сложилась неприемлемая для моего внутреннего мира ситуация.

На собственном опыте я убедился, что из меня политика не получится. Особенно, если говорить о хорошем политике. Это подразумевает определенную хватку, политическую борьбу, а я привык лечить людей и видеть в них тех, кто нуждается в помощи. Я не вижу себя в ситуации, когда приходится атаковать и вставлять палки в колеса.

Я наблюдал за тем, как развивалась ситуация в предыдущие полгода, и мне уже тогда всё это не нравилось.

– Что именно?

– Если мы говорим о развале коалиции, уходе людей из Центристской партии и о том, как это происходило.

– А как это происходило?

– Всех деталей не знаю, могу судить только со стороны. В медицине мы привыкли к тому, что у нас дружный сплоченный коллектив, из которого уходят только по очень веским причинам, и уж точно никто не будет никому делать никаких гадостей, а в политике это – обычная вещь. Лучше находиться от этого всего в стороне и заниматься тем, ради чего ты оканчивал университет.

Тем более, что я продолжаю работать и на скорой, оказывая помощь не только сидя на стуле, но и в поле: езжу на вызовы, реанимирую пострадавших, занимаюсь травмами и т.д. Это совсем другая жизнь! Здесь всё по-честному и не надо кривить душой.

– Совмещать работу в оппозиции с должностью руководителя больницы стало невозможно только сейчас, или так было и раньше?

– Я изначально сомневался в том, хорошая ли это идея – идти в муниципальную политику руководителю медучреждения. Многие коллеги не скрывали, что это плохая идея. По этой причине я не вступил ни в какую партию, хотя мне неоднократно предлагали это сделать. Одно дело – бороться за идею Таллиннской больницы в горсобрании, имея на это депутатский мандат, другое дело – принадлежать душой и телом партии, где все должны делать так, как им велено.

Очень хочется оставаться индивидуальностью, сохранять свое мнение и иметь возможность высказывать то, что ты думаешь, не подчиняясь партийной дисциплине. Сегодня я чувствую большое облегчение.

– Каков главный урок, вынесенный из вашего плавания в муниципальной политике?

– В политику – ни ногой! Занимайся своим делом, ради которого ты учился, помогай людям и тебе воздастся!

Смотрите интервью в повторе!

В студии Postimees – доктор Попов: как прошел заплыв в муниципальную политику? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani
В студии Postimees – доктор Попов: как прошел заплыв в муниципальную политику? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani Фото: Madis Veltman
  • Какие уроки вынесены из политического плавания?
  • Почему совмещать работу в оппозиции с должностью руководителя больницы больше невозможно?
  • Останется ли экс-политик на посту главы медучреждения?
  • Состоится ли слияние городских больниц и присоединение их к PERH?
  • Принесет ли это экономию?
  • Сдвинется ли при новой власти с мертвой точки проект Таллиннской больницы?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani 

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