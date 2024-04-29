Покинувший горсобрание Аркадий Попов: в политику – ни ногой!

На собственном опыте я убедился, что из меня политика не получится. Особенно, если говорить о хорошем политике. Это подразумевает определенную хватку, политическую борьбу, а я привык лечить людей и видеть в них тех, кто нуждается в помощи. Я не вижу себя в ситуации, когда приходится атаковать и вставлять палки в колеса.

Я наблюдал за тем, как развивалась ситуация в предыдущие полгода, и мне уже тогда всё это не нравилось.

– Что именно?

– Если мы говорим о развале коалиции, уходе людей из Центристской партии и о том, как это происходило.

– А как это происходило?

– Всех деталей не знаю, могу судить только со стороны. В медицине мы привыкли к тому, что у нас дружный сплоченный коллектив, из которого уходят только по очень веским причинам, и уж точно никто не будет никому делать никаких гадостей, а в политике это – обычная вещь. Лучше находиться от этого всего в стороне и заниматься тем, ради чего ты оканчивал университет.

Тем более, что я продолжаю работать и на скорой, оказывая помощь не только сидя на стуле, но и в поле: езжу на вызовы, реанимирую пострадавших, занимаюсь травмами и т.д. Это совсем другая жизнь! Здесь всё по-честному и не надо кривить душой.