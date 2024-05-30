Какие изменения ждут Таллинн в сфере городского имущества? Много ли сделок с муниципальной собственностью задумал новый вице-мэр? Как будут решаться спорные вопросы?
Студия Postimees: как распорядятся городским имуществом новые власти Таллинна?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире вице-мэр по вопросам городского имущества Вильяр Яаму (Партия реформ). Смотрите интервью в 13:00!
- Ожидать ли больших изменений в сфере городского имущества?
- Что будет продано, а что построено?
- Каковы планы в отношении Дома Братства черноголовых?
- Договоры об аренде с церковью МП в процессе пересмотра?
- Будет ли возведена пристройка к театру «Эстония»?
- Сдвинется ли с мертвой точки процесс продажи Горхолла?
- Реализуем ли проект Таллиннской больницы?