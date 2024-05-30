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Студия Postimees: как распорядятся городским имуществом новые власти Таллинна?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Какие изменения ждут Таллинн в сфере городского имущества? Много ли сделок с муниципальной собственностью задумал новый вице-мэр? Как будут решаться спорные вопросы?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире вице-мэр по вопросам городского имущества Вильяр Яаму (Партия реформ). Смотрите интервью в 13:00!

  • Ожидать ли больших изменений в сфере городского имущества?
  • Что будет продано, а что построено?
  • Каковы планы в отношении Дома Братства черноголовых?
  • Договоры об аренде с церковью МП в процессе пересмотра?
  • Будет ли возведена пристройка к театру «Эстония»?
  • Сдвинется ли с мертвой точки процесс продажи Горхолла?
  • Реализуем ли проект Таллиннской больницы?
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