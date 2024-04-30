ЕВРОВЫБОРЫ-24 Политолог Кармо Тюйр: Европе пора выйти из зоны комфорта

На вопросы rus.Postimees ответил в прямом эфире политолог Кармо Тюйр.
– Очевидно, что Европа находится в ожидании эскалации конфликта. Означает ли это, что перемены неизбежны?
– Перемены желательны. Желательно, чтобы Европа вышла из зоны комфорта, в которой она находится уже довольно долго, и начала бы решительно заниматься своими оборонными делами, а именно – развитием оборонной промышленности.
Недавно всех поразила всех новость о том, что давние соперники Франция и Германия начнут вместе строить танк будущего, отказавшись от своих прежних разработок в этой сфере. Это показатель того, что мы можем двигаться вместе в правильном направлении.
– Других вариантов, кроме развития оборонной промышленности, у Европы нет?
– Есть. Например, абсолютный пацифизм. Но так можно дойти до абсурда, сказав, что войн больше не будет и что Европе оборонная промышленность не нужна.
На самом деле, изменения нужны. Все страны – от малых до больших – должны пойти путем собственной автономии, поняв, что им самим придется много тратить на оборону и поддержание военной промышленности. И только на фоне сильных в оборонном плане государств можно будет выстроить стратегическую автономию Европы.
Если европейские страны продолжат думать о том, что есть какая-то мифическая организация и лидер, которые за нас все решат, то толку от этого будет мало.
– Есть ли на это ресурсы?
– Ресурсов никогда не бывает достаточно. Это вопрос политического выбора. Сейчас альтернативы нет. На оборонную промышленность придется тратиться. Вкладываться нужно не столько деньгами, сколько интеллектуальными и человеческими ресурсами, развивая оборонные технологии нового поколения.