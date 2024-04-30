ЕВРОВЫБОРЫ-24 Политолог Кармо Тюйр: Европе пора выйти из зоны комфорта

История свидетельствует, что человечество без конфликтов жить не может. Идеализм здесь не в помощь.

– Отчислять на оборону до 5% от ВВП, в сейчас звучат такие предложения, пока готова только Эстония…

– Если мы даже будем отчислять в эту сферу от 20 до 50% от ВВП, то и этого будет недостаточно. Размер нашей страны слишком мал. Однако это показывает верное направление.

Думаю, что предстоящие выборы в Европарламент станут той ступенью, когда до европолитиков начнет доходить, что на такой повестке дня можно тоже зарабатывать голоса. В этом нужно видеть перспективу, а не что-то ущербное.

Иногда говорят о том, что, мол, не нужно тратиться на военное дело, а лучше кормить пенсионеров и строить дороги. Одно не должно противопоставляться другому.

– Изменится ли баланс сил в Европе после выборов?

– Да, хотя и незначительно. Не исключено, что чуть больший успех будет сопутствовать консервативным партиям. Это означает, но они увереннее выступят и на следующих парламентских выборах в своих странах. И в этом нет ничего плохого! Это нормальная политическая конкуренция.

Либеральная идея уже давно устоялась в Европе, а любая власть со временем коррумпируется. И как следствие, становится нежизнеспособной. Укрепление в Европе консервативных сил – абсолютно естественный процесс, следствие эффекта маятника.