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ЕВРОВЫБОРЫ-24 Политолог Кармо Тюйр: Европе пора выйти из зоны комфорта

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Пора заняться оборонной промышленностью
  • Усиление консерваторов придаст импульс ЕС
  • Либералам придется многое переосмыслить

Изменится ли баланс сил в Европарламенте после выборов? Сможет ли Европа добиться стратегической автономии? Есть ли на это ресурсы?

На вопросы rus.Postimees ответил в прямом эфире политолог Кармо Тюйр

Фрагмент беседы:

– Очевидно, что Европа находится в ожидании эскалации конфликта. Означает ли это, что перемены неизбежны?

– Перемены желательны. Желательно, чтобы Европа вышла из зоны комфорта, в которой она находится уже довольно долго, и начала бы решительно заниматься своими оборонными делами, а именно – развитием оборонной промышленности.

Недавно всех поразила всех новость о том, что давние соперники Франция и Германия начнут вместе строить танк будущего, отказавшись от своих прежних разработок в этой сфере. Это показатель того, что мы можем двигаться вместе в правильном направлении.

– Других вариантов, кроме развития оборонной промышленности, у Европы нет?

– Есть. Например, абсолютный пацифизм. Но так можно дойти до абсурда, сказав, что войн больше не будет и что Европе оборонная промышленность не нужна.

На самом деле, изменения нужны. Все страны – от малых до больших – должны пойти путем собственной автономии, поняв, что им самим придется много тратить на оборону и поддержание военной промышленности. И только на фоне сильных в оборонном плане государств можно будет выстроить стратегическую автономию Европы.

Если европейские страны продолжат думать о том, что есть какая-то мифическая организация и лидер, которые за нас все решат, то толку от этого будет мало.

– Есть ли на это ресурсы?

– Ресурсов никогда не бывает достаточно. Это вопрос политического выбора. Сейчас альтернативы нет. На оборонную промышленность придется тратиться. Вкладываться нужно не столько деньгами, сколько интеллектуальными и человеческими ресурсами, развивая оборонные технологии нового поколения.

История свидетельствует, что человечество без конфликтов жить не может. Идеализм здесь не в помощь.

– Отчислять на оборону до 5% от ВВП, в сейчас звучат такие предложения, пока готова только Эстония…

– Если мы даже будем отчислять в эту сферу от 20 до 50% от ВВП, то и этого будет недостаточно. Размер нашей страны слишком мал. Однако это показывает верное направление.

Думаю, что предстоящие выборы в Европарламент станут той ступенью, когда до европолитиков начнет доходить, что на такой повестке дня можно тоже зарабатывать голоса. В этом нужно видеть перспективу, а не что-то ущербное.

Иногда говорят о том, что, мол, не нужно тратиться на военное дело, а лучше кормить пенсионеров и строить дороги. Одно не должно противопоставляться другому.

– Изменится ли баланс сил в Европе после выборов?

– Да, хотя и незначительно. Не исключено, что чуть больший успех будет сопутствовать консервативным партиям. Это означает, но они увереннее выступят и на следующих парламентских выборах в своих странах. И в этом нет ничего плохого! Это нормальная политическая конкуренция.

Либеральная идея уже давно устоялась в Европе, а любая власть со временем коррумпируется. И как следствие, становится нежизнеспособной. Укрепление в Европе консервативных сил – абсолютно естественный процесс, следствие эффекта маятника.

Когда бравые консервативные парни получают больше мест в парламентах и правительствах, то их риторика, как правило, смягчается и сдвигается по ценностной шкале в сторону центра. Время жирных годов, когда в политике доминировал центризм, прошло. В сложные времена наблюдается поляризация настроений в обществе, и это нормально.

– Вы убеждены, что усиление партий правого толка не навредит ни экономике, ни политике ЕС?

– Это придаст новый импульс, который необходим Европе для выхода из зоны комфорта. Либеральные силы под натиском консерваторов вынуждены будут многое переосмыслить и стать более эффективными.

– Возможно ли внесение корректив в зеленую повестку ЕС после выборов?

– Зеленая повестка сейчас не самая популярная. Время от времени ее необходимо менять, чтобы она не утратила актуальность. Сейчас левая политика стала более крайней, ударилась в зеленый радикализм, который отпугивает людей. Очевидно, что зеленым нужно что-то менять в своей риторике и повестке дня.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: к чему приведет усиление военной повестки? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Eve Hanson
Студия Postimees: к чему приведет усиление военной повестки? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Eve Hanson Фото: Sander Ilvest
  • Каковы основные вызовы предстоящих евровыборов?
  • Как война в Украине повлияет на выбор людей?
  • Европа – в ожидании эскалации конфликта: перемены неизбежны?
  • Как изменится баланс сил в Европе после выборов?
  • Во что может вылиться усиление партий правого толка?
  • Чем чревато ослабление позиций либералов и зеленых?
  • Нужна ли Европе стратегическая автономия?
  • Есть ли на это ресурсы?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Eve Hanson 

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