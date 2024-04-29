Обанкротился эстонский ресторан из списка Michelin

В конце января ресторан SMAK, шеф-поваром которого был Дмитрий Рооз, объявил в социальных сетях о временном прекращении работы: «Иногда нужно взять момент и остановиться, чтобы зарядиться энергией и взять новый фокус».

Хотя после этого представители ресторана не разглашали дополнительной информации, из решения Харьюского уездного суда следует, что 28 февраля управлявшая рестораном компания DRKIF OÜ была признана банкротом.

Согласно отчету, подготовленному временным банкротным управляющим Калевом Мяги, сумма обязательств должника составляет около 393 000 евро, а оценочная стоимость активов DRKIF - около 36 000 евро. «На данный момент должник является постоянно неплатежеспособным», - констатировал Харьюский уездный суд в постановлении.

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