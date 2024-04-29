Исследование Самая дорогая жизнь – в Таллинне, рост зарплат в странах Балтии обнуляется за счет растущих расходов

Результаты исследования показали, что самая дорогая продуктовая корзина в Таллинне, где семья из четырех человек тратит на продукты питания 737 евро в месяц, что составляет 21% дохода семьи. По данным Департамента статистики, цены на продукты питания в Эстонии за три года выросли на 43%. В Риге семья может получить необходимые продукты питания за 640 евро в месяц, что составляет 24% дохода семьи, а в Вильнюсе - за 544 евро, что составляет 17% дохода семьи. По данным исследования 2021 года, сопоставимая продуктовая корзина была самой дорогой тоже в Таллинне: она стоила 536 евро и составляла 18% дохода. Самая дешевая продуктовая корзина на семью из четырех человек была в Вильнюсе, где она стоила 442 евро в месяц, за ней следовала Рига с 483 евро.

«За последние три года абсолютно все жители стран Балтии ощутили на себе резкий рост цен на продукты питания. Поскольку это одна из самых больших статей расходов для семей, влияние на бюджет является значительным. Кроме того, при выборе еды человек не всегда ведет себя оптимально, т. е. сумма, затрачиваемая на еду, зачастую гораздо выше. Как видите, рост цен на продукты больше всего отразился на кошельках таллиннских семей, и поэтому самый высокий доход в Таллинне не гарантирует людям самые благоприятные условия жизни», - подчеркнула Яэгер.

В Риге на постоянные расходы тратится до 37% доходов