Центристы просят канцлера юстиции дать оценку ограничению прав парламентской оппозиции

Перевод: Павел Соболев

«Канцлер юстиции подчеркивала, что представление сотен поправок, длинные выступления и перерывы - это важные средства защиты избирателей», - сказала Анастасия Коваленко-Кылварт.

«Посредством этого можно противостоять какому-то конкретному законопроекту, имеющему большие экономические последствия, или действовать по какой-то другой причине, которая важна для представляемой группы избирателей. По мнению канцлера права, обструкцию нельзя и не нужно запрещать, поскольку она является частью парламентаризма. Препятствование конкретным проектам существовало всегда, и это давало возможность либо договориться с коалицией, либо показать избирателям, что их интересы отстаиваются», - сказала Кылварт-Коваленко.

«Сегодня есть подозрение, что коалиция хочет таким образом, без предметного обсуждения и процедуры внесения поправок, протолкнуть все непопулярные и непродуманные проекты. Будь это налог на автомобили, налог на сахар, многократное увеличение штрафов и госпошлин или что-то подобное. Поэтому важно получить как юридическую, так и моральную оценку такого поведения коалиции», - добавила депутат.

По словам Анастасии Коваленко-Кылварт, фракция Центристской партии считает, что правление Рийгикогу, ограничив деятельность оппозиции, нарушило ряд принципов, вытекающих из конституции.

«Требование равенства возможностей при следовании мандату вытекает из конституции, то есть к членам Рийгикогу запрещено относиться неравноправно при их следовании мандату. Требование защиты парламентского меньшинства также вытекает из конституции», - заявила депутат от Центристской партии.

Анастасия Коваленко-Кылварт отметила, что в конституции сказано, что член Рийгикогу не только представляет интересы своих избирателей или избирательного округа, но и осуществляет государственную власть как представитель всего народа.

«Представители правления Рийгикогу также должны помнить, что в ситуации, когда они ограничивают деятельность оппозиции, они серьезно противоречат этому пониманию, поскольку одновременно не позволяют значительной части народа высказаться», - считает член парламента.

В понедельник члены парламентской фракции Центристской партии представят канцлеру юстиции Юлле Мадизе запрос, в котором попросят проверят, является ли решение правления Рийгикогу и коалиции ограничить перерывы в пленарных заседаниях соответствующим конституции.