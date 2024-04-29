Кайтселийт разрабатывает боевой дрон «Злой еж»

«Реализуется проект с интересным названием - "Злой еж". В рамках этого проекта [используются] легкие взрывные устройства - два-три килограмма взрывчатого вещества, которые крепятся на дронах», - сказал командующий Кайтселийтом генерал-майор Ильмар Тамм, добавив, что будут испытания.

«Планируется совместно с частным сектором произвести до 1000 дронов и передать их Украине, получить оттуда обратную связь. И если все будет работать, то цель состоит в том, чтобы те же самые дроны остались и у наших подразделений», - заключил командующий Кайтселийтом.