Касса здоровья проведет инфосессию: врачи ответят на вопросы родителей о вакцинации детей

По данным Департамента здоровья, по состоянию на 2023 год в Эстонии не были вовремя привиты около 25 000 детей в возрасте до 16 лет. По словам руководителя службы вакцинации Кассы здоровья Ханны Йяэ, во время пандемии некоторым детям могли не сделать прививки вовремя, поскольку доступ к медицинской помощи был затруднен из-за риска заражения.

«В то же время определенно есть родители, которые хотят получить больше информации о вакцинах и прививках. Именно поэтому мы организуем информационную сессию, на которой попросили лучших экспертов в этой области ответить на вопросы людей», - сказала Ханна Йяэ.

Во время инфочаса на вопросы граждан ответят заведующая педиатрической клиникой Таллиннской детской больницы педиатр доктор Реэт Раукас, семейный врач Medicum Tervisekeskus доктор Томми Рюндал и главный врач инфекционного отделения доктор Ляэне-Таллиннской центральной больницы Керсти Кинк.

По данным Департамента здоровья, охват детей прививками в рамках государственной программы иммунизации в последние годы резко снизился. Вместо рекомендованных ВОЗ 95 процентов охват несколькими прививками в Эстонии уже находится на пределе в 70 процентов. По мнению экспертов, это означает серьезный риск возникновения новых вспышек заболеваний.

Информационную сессию можно смотреть в прямом эфире на странице Больничной кассы в Facebook по адресу https://www.facebook.com/tervisekassa.