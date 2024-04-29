В конце прошлой недели дважды самолеты компании Finnair, совершавшие рейс из Хельсинки, не смогли приземлиться в аэропорту Тарту из-за неисправности оборудования GPS. Министры иностранных дел стран Балтии предупреждают, что Россия занимается созданием помех для сигналов GPS, и это настолько опасно, что рано или поздно может привести к авиакатастрофе.
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Министры иностранных дел стран Балтии предупреждают: Россия ведет гибридные атаки на Тартуский аэропорт
Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы сообщили Financial Times, что в последние недели в странах Балтии участились помехи сигналам GPS. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что происходящее вокруг Тартуского аэропорта - это российская гибридная атака.