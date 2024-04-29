Министры иностранных дел стран Балтии предупреждают: Россия ведет гибридные атаки на Тартуский аэропорт

В конце прошлой недели дважды самолеты компании Finnair, совершавшие рейс из Хельсинки, не смогли приземлиться в аэропорту Тарту из-за неисправности оборудования GPS. Министры иностранных дел стран Балтии предупреждают, что Россия занимается созданием помех для сигналов GPS, и это настолько опасно, что рано или поздно может привести к авиакатастрофе.