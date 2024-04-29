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Министры иностранных дел стран Балтии предупреждают: Россия ведет гибридные атаки на Тартуский аэропорт

Кристофер Сеэма
, репортер
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Самолет компании Finnair.
Самолет компании Finnair. Фото: Kristjan Teedema

В конце прошлой недели дважды самолеты компании Finnair, совершавшие рейс из Хельсинки, не смогли приземлиться в аэропорту Тарту из-за неисправности оборудования GPS. Министры иностранных дел стран Балтии предупреждают, что Россия занимается созданием помех для сигналов GPS, и это настолько опасно, что рано или поздно может привести к авиакатастрофе.

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы сообщили Financial Times, что в последние недели в странах Балтии участились помехи сигналам GPS. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что происходящее вокруг Тартуского аэропорта - это российская гибридная атака.

«Глушение сигнала GPS - это часть враждебной деятельности России, и мы обязательно обсудим это и с нашими союзниками. Это угроза нашему народу и безопасности, и мы не собираемся с этим мириться», - заявил Цахкна.

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