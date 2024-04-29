ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ATACMS уже вовсю работают, уничтожение систем С-400 может дать украинцам большое преимущество

Целью украинской воздушной атаки в Крыму вчера стала система ПВО С-400 на мысе Тарханкут. Вероятно, атака была осуществлена с использованием ракет ATACMS. Судя по первоначальным описаниям, похоже, что российская ПВО не смогла среагировать на атаку. Точных сведений об ущербе пока нет.
Всего, по разным данным, насчитывается от четырех до пяти систем ПВО С-400, установленных российской армией в Крыму. Одна из них была уничтожена в результате недавней атаки в Джанкое. Помимо мыса Тарханкут, эти системы есть в Евпатории, Севастополе, а также в восточной части Крыма - в Феодосии.
Системы С-400 в прошлом также успешно подвергались атакам в Крыму с помощью беспилотников, ракет и спецназа, но России до сих пор удавалось быстро менять поврежденные системы на новые. Если все пять систем удастся уничтожить за короткий срок, у украинцев будет больше времени для нанесения более крупных ударов беспилотников в Крыму и в районе Южного фронта.
9 Мая
В России начали отменять массовые мероприятия, связанные с празднованием 9 Мая. В Крыму соответствующие приказы были изданы еще несколько недель назад. Можно быть уверенным, что в прилегающих к Украине регионах будут отменены все парады, публичные демонстрации и торжества. При этом можно предположить, что в Москве состоится какое-то крупное публичное мероприятие.
На данный момент похоже, что марш «Бессмертный полк», ставший за последние десятилетия обязательной частью празднования 9 мая, будет отменен по всей России. Это публичное шествие, во время которого первоначально несли фотографии родственников, погибших во второй мировой войне. Позднее стали использовать и фотографии близких, погибших на войне в Афганистане, а также тех, кто погиб в других конфликтах.