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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ATACMS уже вовсю работают, уничтожение систем С-400 может дать украинцам большое преимущество

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Tairo Lutter
  • Сегодня ночью в Тбилиси прошли очень крупные демонстрации против закона об «иностранных агентах»
  • Атаки российской армии вчера были исключительно интенсивными
  • В России начали отменять массовые мероприятия, связанные с празднованием 9 Мая

Системы С-400 и раньше подвергались успешным атакам в Крыму, как с помощью беспилотников, так и с помощью ракет и спецподразделений, но России до сих пор удавалось производить замену поврежденных систем на новые, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Целью украинской воздушной атаки в Крыму вчера стала система ПВО С-400 на мысе Тарханкут. Вероятно, атака была осуществлена ​​с использованием ракет ATACMS. Судя по первоначальным описаниям, похоже, что российская ПВО не смогла среагировать на атаку. Точных сведений об ущербе пока нет.

Всего, по разным данным, насчитывается от четырех до пяти систем ПВО С-400, установленных российской армией в Крыму. Одна из них была уничтожена в результате недавней атаки в Джанкое. Помимо мыса Тарханкут, эти системы есть в Евпатории, Севастополе, а также в восточной части Крыма - в Феодосии.

Системы С-400 в прошлом также успешно подвергались атакам в Крыму с помощью беспилотников, ракет и спецназа, но России до сих пор удавалось быстро менять поврежденные системы на новые. Если все пять систем удастся уничтожить за короткий срок, у украинцев будет больше времени для нанесения более крупных ударов беспилотников в Крыму и в районе Южного фронта.

9 Мая

В России начали отменять массовые мероприятия, связанные с празднованием 9 Мая. В Крыму соответствующие приказы были изданы еще несколько недель назад. Можно быть уверенным, что в прилегающих к Украине регионах будут отменены все парады, публичные демонстрации и торжества. При этом можно предположить, что в Москве состоится какое-то крупное публичное мероприятие.

На данный момент похоже, что марш «Бессмертный полк», ставший за последние десятилетия обязательной частью празднования 9 мая, будет отменен по всей России. Это публичное шествие, во время которого первоначально несли фотографии родственников, погибших во второй мировой войне. Позднее стали использовать и фотографии близких, погибших на войне в Афганистане, а также тех, кто погиб в других конфликтах.

Отмена этих мероприятий официально обосновывается угрозой безопасности. Однако настоящая причина, вероятно, в страхе, что на эти шествия «Бессмертного полка» со свежими фотографиями приедут родственники погибших на войне в Украине. Их количество может быть визуально шокирующим, и поэтому реакцию общественности трудно предсказать. Россия уже второй год вынуждена отступить от обычаев празднования своей важнейшей идеологической даты. Это можно считать стратегическим достижением Украины.

Положение на поле боя

Атаки российской армии вчера были исключительно интенсивными.

В районе Сватово и Северодонецка российская армия продолжила наступательные действия в меньших масштабах в направлении Купянска. Атаки на Лиман были очень активными. Также продолжались удары в районе села Белогоровка, в направлении Северска. Существенных успехов российских подразделений в этом районе нет. На линии фронта наблюдаются колебания, поскольку украинская армия также организует эффективные контратаки.

Вчера в районе Бахмута были очень активные атаки российских частей, но изменений на линии фронта нет.

Атаки на дуге к западу от Авдеевки были очень активными. Главком ВСУ сообщил, что украинские войска выведены из трех сел к западу от Авдеевки и Марьинки. Украинским войскам не удалось стабилизировать фронт в этом районе, но и российские части не добились прорыва. Южнее атаки были не такими интенсивными, но и оттуда поступали сообщения об улучшении позиций российских частей.

На Южном фронте российские части предприняли несколько попыток наступления в районе Токмака. Менее крупные атаки совершались и на восточном берегу Днепра. Никаких изменений в ситуации в этом районе нет.

Протесты в Грузии

В Тбилиси, столице Грузии, сегодня ночью прошли очень крупные демонстрации против так называемого закона об иностранных агентах. Были также и мелкие столкновения с полицией.

Сегодня правящая партия Грузии проведет собственную демонстрацию в поддержку принятия этого закона. Создание визуального образа толпы очень важно. Скоро станет видно, удастся ли разыграть эту карту. На данный момент нельзя сказать, что правящую партию Грузии могут ждать трудности с победой на выборах. Но ситуация эмоциональная, можно легко допустить ошибку.

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