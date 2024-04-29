ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ATACMS уже вовсю работают, уничтожение систем С-400 может дать украинцам большое преимущество

Отмена этих мероприятий официально обосновывается угрозой безопасности. Однако настоящая причина, вероятно, в страхе, что на эти шествия «Бессмертного полка» со свежими фотографиями приедут родственники погибших на войне в Украине. Их количество может быть визуально шокирующим, и поэтому реакцию общественности трудно предсказать. Россия уже второй год вынуждена отступить от обычаев празднования своей важнейшей идеологической даты. Это можно считать стратегическим достижением Украины.

Положение на поле боя

Атаки российской армии вчера были исключительно интенсивными.

В районе Сватово и Северодонецка российская армия продолжила наступательные действия в меньших масштабах в направлении Купянска. Атаки на Лиман были очень активными. Также продолжались удары в районе села Белогоровка, в направлении Северска. Существенных успехов российских подразделений в этом районе нет. На линии фронта наблюдаются колебания, поскольку украинская армия также организует эффективные контратаки.

Вчера в районе Бахмута были очень активные атаки российских частей, но изменений на линии фронта нет.

Атаки на дуге к западу от Авдеевки были очень активными. Главком ВСУ сообщил, что украинские войска выведены из трех сел к западу от Авдеевки и Марьинки. Украинским войскам не удалось стабилизировать фронт в этом районе, но и российские части не добились прорыва. Южнее атаки были не такими интенсивными, но и оттуда поступали сообщения об улучшении позиций российских частей.

На Южном фронте российские части предприняли несколько попыток наступления в районе Токмака. Менее крупные атаки совершались и на восточном берегу Днепра. Никаких изменений в ситуации в этом районе нет.

Протесты в Грузии

В Тбилиси, столице Грузии, сегодня ночью прошли очень крупные демонстрации против так называемого закона об иностранных агентах. Были также и мелкие столкновения с полицией.

Сегодня правящая партия Грузии проведет собственную демонстрацию в поддержку принятия этого закона. Создание визуального образа толпы очень важно. Скоро станет видно, удастся ли разыграть эту карту. На данный момент нельзя сказать, что правящую партию Грузии могут ждать трудности с победой на выборах. Но ситуация эмоциональная, можно легко допустить ошибку.