Украинское Министерство иностранных дел подтвердило, что два гражданина Украины, которые в субботу погибли от ножевых ранений в Германии, были военнослужащими ВСУ, проходившими реабилитацию. По подозрению в их убийстве арестован гражданин России.
В Германии зарезаны двое военнослужащих ВСУ. По подозрению в их убийстве арестован гражданин России
Полиция Баварии сообщила, что в торговом центре города Мурнау-ам-Штаффельзе с ножевыми ранениями в субботу были обнаружены двое граждан Украины.
От полученных серьезных травм 36-летний мужчина скончался на месте, второй пострадавший, 23 лет, умер вечером в ближайшей больнице. В сообщении полиции сказано, что убитые жили в районе Гармиш-Партенкирхен.
По подозрению в двойном убийстве арестован 57-летний гражданин России, имя которого не называется. Сообщается, что сначала этот человек сбежал, но позже был задержан и арестован судом.
Как передают СМИ, власти пока не установили мотивы убийства, неизвестно также, были ли убитые знакомы с подозреваемым.
«Прокуратура и уголовная полиция продолжают расследование обстоятельств и мотива преступления. На этом этапе мы не можем предоставить дополнительную информацию», - сказано в сообщении полиции.
МИД Украины опубликовал на своем сайте сообщение, в котором сказано, что, «по предварительным данным, погибшие граждане были военнослужащими, которые проходили медицинскую реабилитацию в Германии».
«Украинские консулы уточняют информацию относительно подразделений, в которых служили погибшие, и устанавливают связь с их близкими», - пишет украинское внешнеполитическое ведомство.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил держать это дело на особом контроле, также сообщает МИД.
Это уже не первое преступление в Германии, жертвами которого становятся украинцы.
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