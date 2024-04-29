В Германии зарезаны двое военнослужащих ВСУ. По подозрению в их убийстве арестован гражданин России

Полиция Баварии сообщила, что в торговом центре города Мурнау-ам-Штаффельзе с ножевыми ранениями в субботу были обнаружены двое граждан Украины.

От полученных серьезных травм 36-летний мужчина скончался на месте, второй пострадавший, 23 лет, умер вечером в ближайшей больнице. В сообщении полиции сказано, что убитые жили в районе Гармиш-Партенкирхен.

По подозрению в двойном убийстве арестован 57-летний гражданин России, имя которого не называется. Сообщается, что сначала этот человек сбежал, но позже был задержан и арестован судом.

Как передают СМИ, власти пока не установили мотивы убийства, неизвестно также, были ли убитые знакомы с подозреваемым.

«Прокуратура и уголовная полиция продолжают расследование обстоятельств и мотива преступления. На этом этапе мы не можем предоставить дополнительную информацию», - сказано в сообщении полиции.

МИД Украины опубликовал на своем сайте сообщение, в котором сказано, что, «по предварительным данным, погибшие граждане были военнослужащими, которые проходили медицинскую реабилитацию в Германии».

«Украинские консулы уточняют информацию относительно подразделений, в которых служили погибшие, и устанавливают связь с их близкими», - пишет украинское внешнеполитическое ведомство.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил держать это дело на особом контроле, также сообщает МИД.

Это уже не первое преступление в Германии, жертвами которого становятся украинцы.