В Таллинне в конце прошлой недели два человека отравились угарным газом и были доставлены в больницу машиной Скорой помощи.
В Таллинне госпитализировали двух человек с отравлением угарным газом
В субботу в 17.11 в центр тревоги поступило сообщение, что в Нымме на улице Лыо требуются помощь спасателей, так как в помещении отмечена высокая концентрация угарного газа.
В доме находились два человека, самочувствие которых внезапно ухудшилось после посещения сауны. К счастью, спасатели быстро эвакуировали людей из дома, сообщила в понедельник пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.
Оба пострадавших от угарного газа были доставлены в больницу.
Спасатели проветрили помещения.