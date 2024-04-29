В Таллинне госпитализировали двух человек с отравлением угарным газом

В субботу в 17.11 в центр тревоги поступило сообщение, что в Нымме на улице Лыо требуются помощь спасателей, так как в помещении отмечена высокая концентрация угарного газа.

В доме находились два человека, самочувствие которых внезапно ухудшилось после посещения сауны. К счастью, спасатели быстро эвакуировали людей из дома, сообщила в понедельник пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.

Оба пострадавших от угарного газа были доставлены в больницу.

Спасатели проветрили помещения.