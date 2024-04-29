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В Таллинне госпитализировали двух человек с отравлением угарным газом

BNS
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Датчик угарного газа. Иллюстративное фото.
Датчик угарного газа. Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В Таллинне в конце прошлой недели два человека отравились угарным газом и были доставлены в больницу машиной Скорой помощи.

В субботу в 17.11 в центр тревоги поступило сообщение, что в Нымме на улице Лыо требуются помощь спасателей, так как в помещении отмечена высокая концентрация угарного газа.

В доме находились два человека, самочувствие которых внезапно ухудшилось после посещения сауны. К счастью, спасатели быстро эвакуировали людей из дома, сообщила в понедельник пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.

Оба пострадавших от угарного газа были доставлены в больницу.

Спасатели проветрили помещения.

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