Просто посмотрите на Игоря Гиркина, который годами хвастался своей ролью в помощи России в аннексии Крыма и в развязывании конфликта на Донбассе. Совсем недавно он был «вознагражден» за свою лояльность 4-летним тюремным сроком в России. И все потому, что он критиковал российское руководство за то, что оно недостаточно хорошо убивает невинных людей. Неважно, насколько вы льстите, когда служите такому режиму; он без колебаний разрушат вашу жизнь, если вы начнете доставлять ему неудобства.

Альтернативное образование

В нынешней ситуации, когда Путин и его соратники установили такой железный контроль над государственным аппаратом, те, кто находится за пределами России, мало что могут сделать, чтобы остановить массовую идеологическую обработку российской молодежи путинским культом национализма и смерти. Однако для россиян за рубежом важно иметь в виду, что многие из тех, кто был воспитан на этих мифах и логике самопожертвования и превосходства, в настоящее время находятся на территории Украины и убивают ее граждан.

Поэтому наибольшее сочувствие должно быть на стороне украинского народа и остальных врагов путинской идеологии, ведь содержащийся в ней шовинизм приводит к совершению ужасных преступлений. Несмотря на то, что мы не можем знать, кто из призывников действительно верит в эту идеологию, а кто нет, все они получают одни и те же приказы и стремятся выжить.

Тем не менее, россияне, оказавшиеся за рубежом, также должны использовать все возможные способы противостояния подобной повестке, объясняя, что даже самая якобы превосходная нация в рамках этой идеологии является одноразовым пушечным мясом в глазах тех, кто стоит у власти. Вероятно, это неспособно переубедить многих, но, возможно, даже небольшого числа будет уже достаточно, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону.