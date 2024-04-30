Министр образования России недавно анонсировал новую программу, которая предусматривает переподготовку ветеранов войны в Украине: они станут учителями. Бывшие солдаты освоят новую профессию и будут преподавать предмет под названием «Основы безопасности и защиты Родины». Томас Притчард рассказывает о новых предложенных Кремлем учебниках и предметах, о содержащихся в них нарративах, а также о пренебрежении к человеческой жизни, которое в них видно невооруженным глазом.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Культ образования в путинской России
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Несколько месяцев назад в России был объявлен ряд новых мер в образовании, призванных информировать учащихся по вопросам, которые государство считает важными. В этих школьных курсах и книгах, посвященных истории, политике и безопасности, содержатся важнейшие для сторонних наблюдателей сведения о логике нынешней кремлевской идеологии. Они демонстрируют культуру, построенную вокруг распространенной идеи жертвоприношения собственного народа и конфликта с врагами.
Образование в области политики и безопасности
Новая программа, о которой объявил министр образования России, предусматривает переподготовку ветеранов войны в Украине в качестве преподавателей. Бывшие солдаты начнут новую карьеру и станут основой для преподавания нового предмета под названием «Основы безопасности и защиты Родины».
Наглядно демонстрируя приоритеты Кремля в воспитании молодежи, этот предмет заменит «Основы безопасной жизнедеятельности (ОБЖ)». Один из учебников, выпущенных к этому предмету, называется «Армия России на защите Отечества». В этой книге через идеологическую призму Кремля рассматриваются не только текущие события, например, так называемая «специальная военная операция (СВО)», но и героические деятели российской армии XIII века.
Для тех, кто следит за новостями и политическими событиями, в рассказах о российском вторжении в Украину не будет ничего удивительного. Там распространяются те же лживые утверждения, которые уже давно проповедует Кремль: Украиной управляют нацисты, желающие уничтожить все следы русской культуры, а НАТО и Запад предали Россию, пытаясь раздробить ее, несмотря на первоначальные попытки Путина наладить дружеские отношения.
Неудивительно, что российское государство стремится транслировать эту повестку подрастающим поколениям, поскольку печально известные российские «мясорубки» заставляют послушное население идти в атаку и до могилы. Однако важно отметить, что, продвигая подобные нарративы через официальные образовательные каналы, Кремль продолжает формировать определенным образом взгляд подрастающей молодежи.
Благодаря тому, что такие платформы, как ВКонтакте и Dzen, следуют директивам Кремля о запрете групп, выступающих против решений правительства, информационное пространство для молодежи на этих платформах наводнено одобренными Кремлем нарративами.
Историческое образование
Еще один шаг назад в системе российского образования был сделан в области истории, где появился новый предмет «Основы российской государственности», который должны сдавать все студенты первых курсов вузов. В этом новом предмете содержится много знакомых, хотя и все еще абсурдных клише путинской школы мысли.
Например, утверждение о том, что независимая Украина была создана Лениным назло русскому народу, или о том, что земли, завоеванные Россией в прошлом, на самом деле освобождены, даже если их коренные жители сопротивлялись этому, как, например, башкиры, казахи и многие другие народы, о которых говорится в учебнике.
Проявлением исторического ревизионизма является утверждение о том, что Иван Грозный был положительным историческим персонажем и любые попытки очернить его встречают справедливое сопротивление со стороны русского народа.
Многие люди, занимающиеся советской апологией, уже давно стремятся реабилитировать Сталина и провозгласить его великим человеком. Однако его политические решения происходили в историческом контексте не так давно, поэтому оспаривание его наследия в какой-то степени неизбежно. А вот какое значение имеет такой далекий тиран, как Иван Грозный, с ходу понять невозможно.
Есть два ключевых фактора, которые заставляют нынешних российских пропагандистов пытаться создать позитивный имидж такой неуместной и деспотичной фигуры, как Иван Грозный. Во-первых, весь взгляд на российскую историю должен быть направлен на достижение центральной задачи - формирования у населения единого взгляда на историю и общего понимания главной цели. Таким образом, единство так называемого «русского мира» поддерживается путем изложения истории народа в соответствии с «национальной памятью». Эта идея относительно объективной национальной памяти, в которой содержится не только правда об исторических событиях, но и сущность русского народа, позволяет пересказывать историю для достижения важнейших пропагандистских целей.
Второй ключевой фактор заключается в том, что для режима, подобного тому, который в настоящее время установила Москва, идея сильного лидера всегда является положительной, каким бы кровавым и жестоким ни был режим.
Это переплетается с другой постоянно повторяющейся темой самопожертвования. Эта тема присутствует в разных новых учебных программах по истории, современной политике и безопасности. Идея самопожертвования здесь нацелена на то, чтобы как можно больше россиян были готовы умереть за Кремль. Жертвы воинственных целей Кремля давно столкнулись с явным пренебрежительным отношением режима к человеческой жизни и вынуждены терпеть его последствия. Рано или поздно российский народ должен также осознать, что для своих лидеров он не несет ценности, и что доверие к таким лидерам никогда не идет на пользу.
Просто посмотрите на Игоря Гиркина, который годами хвастался своей ролью в помощи России в аннексии Крыма и в развязывании конфликта на Донбассе. Совсем недавно он был «вознагражден» за свою лояльность 4-летним тюремным сроком в России. И все потому, что он критиковал российское руководство за то, что оно недостаточно хорошо убивает невинных людей. Неважно, насколько вы льстите, когда служите такому режиму; он без колебаний разрушат вашу жизнь, если вы начнете доставлять ему неудобства.
Альтернативное образование
В нынешней ситуации, когда Путин и его соратники установили такой железный контроль над государственным аппаратом, те, кто находится за пределами России, мало что могут сделать, чтобы остановить массовую идеологическую обработку российской молодежи путинским культом национализма и смерти. Однако для россиян за рубежом важно иметь в виду, что многие из тех, кто был воспитан на этих мифах и логике самопожертвования и превосходства, в настоящее время находятся на территории Украины и убивают ее граждан.
Поэтому наибольшее сочувствие должно быть на стороне украинского народа и остальных врагов путинской идеологии, ведь содержащийся в ней шовинизм приводит к совершению ужасных преступлений. Несмотря на то, что мы не можем знать, кто из призывников действительно верит в эту идеологию, а кто нет, все они получают одни и те же приказы и стремятся выжить.
Тем не менее, россияне, оказавшиеся за рубежом, также должны использовать все возможные способы противостояния подобной повестке, объясняя, что даже самая якобы превосходная нация в рамках этой идеологии является одноразовым пушечным мясом в глазах тех, кто стоит у власти. Вероятно, это неспособно переубедить многих, но, возможно, даже небольшого числа будет уже достаточно, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону.