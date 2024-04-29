Фото и видео Конфликт с привлечением полиции: столичные власти сносят экскаватором незаконную постройку

Перевод: Ольга Лебедева

Накануне собственник незаконно построенного здания припарковал свой внедорожник Mercedes у въезда на участок, в связи с чем начать снос не представляется возможным. Городские власти, прибывшие на место событий в понедельник утром, ведут переговоры о мирном разрешении ситуации.

Около 10:30 собственник недвижимости тоже появился на объекте. Он сообщил, что строение принадлежит фирме, которая его построила - и больше ему добавить нечего. Он отказался переместить машину, препятствующую въезду на участок, без постановления суда.

После полудня Mercedes все-таки удалось перетащить на другое место. Как выяснилось, в машине сидела женщина, которая до последнего отказывалась покидать ее. Она сделала это лишь тогда, когда автомобиль стал двигаться.

Сморите, как сносят недостроенное здание!

Незаконно строящееся здание по адресу Мытусе, 25а не имеет необходимых условий проектирования и разрешения на строительство. Собственник недвижимости игнорировал поступавшие ему в течение двух лет предписания.

21 апреля 2022 года в Департамент городского планирования было направлено обращение в связи с незаконной строительной деятельностью на территории по адресу Мытусе, 25а. В том же месяце департамент осуществил осмотр места для выяснения обстоятельств и сделал предписание немедленно прекратить строительные работы. В мае 2023 года выяснилось, что собственник продолжает строительство несмотря на предписание и отсутствие разрешения на строительство.

Руководитель Таллиннского департамента городского планирования Мартин Карро добавил, что с собственником недвижимости неоднократно встречались, его информировали и консультировали. «Несмотря на это, строительные работы продолжались. В качестве альтернативы сносу всего здания мы предлагали ему представить строительный проект, отвечающий требованиям общей планировки и районной застройки Кристийне, и в соответствии с ним - частичный снос здания. Однако и это требование не было выполнено», - отметил Карро.

Он добавил, что планирование - это не просто формальность, а соглашение между собственником недвижимости, окружающим сообществом и городом, цель которого - удобная для всех среда обитания. В случае, если собственник недвижимости не организует снос до 28 апреля этого года, департамент приступит к работам по сносу незаконной постройки 29 апреля, которые продлятся до 17 мая.

Стоимость работ по сносу составит 16 104 евро, эта сумма будет взыскана с собственника недвижимости.

По данным Postimees, на прошлой неделе он подал в суд первоначальное ходатайство о правовой защите. К сожалению, оно настолько неумело и непонятно составлено, что суд, вероятно, отклонит его.