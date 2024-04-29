Абсолютной чемпионкой Эстонии по художественной гимнастике стала Анетте Вахер

Она опередила соперниц почти на 7 очков, набрав в общей сложности 126,250 очков в многоборье.

Новая чемпионка Эстонии, 16-летняя Вахер, продемонстрировавшая в этом году лучшую форму, выступит номером один от Эстонии на чемпионате Европы в Будапеште в мае.