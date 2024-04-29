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Абсолютной чемпионкой Эстонии по художественной гимнастике стала Анетте Вахер

rus.postimees.ee
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Пьедестал почета, чемпионат Эстонии по художественной гимнастике.
Пьедестал почета, чемпионат Эстонии по художественной гимнастике. Фото: eevl.ee

На прошедшем с 26 по 28 апреля в спортзале Тартуского университета чемпионате Эстонии по художественной гимнастике титул абсолютной чемпионки страны завоевала Анетт Вахер.

Она опередила соперниц почти на 7 очков, набрав в общей сложности 126,250 очков в многоборье.

Серебряная медаль досталась 15-летней Валерии Валасевич, которая впервые выступала во взрослой возрастной группе. Валасевич набрала 119,700 очков.

Бронзовая медаль у Мелани Келер (118,700 очков).

Новая чемпионка Эстонии, 16-летняя Вахер, продемонстрировавшая в этом году лучшую форму, выступит номером один от Эстонии на чемпионате Европы в Будапеште в мае.

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