На прошедшем с 26 по 28 апреля в спортзале Тартуского университета чемпионате Эстонии по художественной гимнастике титул абсолютной чемпионки страны завоевала Анетт Вахер.
Абсолютной чемпионкой Эстонии по художественной гимнастике стала Анетте Вахер
Она опередила соперниц почти на 7 очков, набрав в общей сложности 126,250 очков в многоборье.
Серебряная медаль досталась 15-летней Валерии Валасевич, которая впервые выступала во взрослой возрастной группе. Валасевич набрала 119,700 очков.
Бронзовая медаль у Мелани Келер (118,700 очков).
Новая чемпионка Эстонии, 16-летняя Вахер, продемонстрировавшая в этом году лучшую форму, выступит номером один от Эстонии на чемпионате Европы в Будапеште в мае.