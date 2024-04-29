Эстонский авиацентр до сих пор не может заполучить купленный десять лет назад российский самолет «Ан-2»

10 апреля Апелляционный суд Литвы отклонил обращение Эстонского авиационного центра о признании и разрешении исполнения в Литве августовского решения Харьюского окружного суда Эстонии от 2020 года о том, что эстонская компания является владельцем самолета «Ан-2» и что согласно договору купли-продажи заключенному в июне 2013 года, она является его собственником.