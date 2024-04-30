СТУДЕНТКА ТУ Президент Аргентины: шоковая терапия без права на ошибку

Для управления страной пришлось использовать чрезвычайные полномочия, позволяющие вносить некоторые изменения без согласия законодательной власти. Так, было сокращено или даже отменено большое количество государственных субсидий, а курс песо был значительно девальвирован (в Аргентине используется фиксированный обменный курс национальной валюты). Правительство отменило индексацию пенсий, тем самым сэкономив бюджету значительную сумму денег. Вопреки обычному экономическому консенсусу, правительство Аргентины снизило процентные ставки в условиях высокой инфляции, что привело к резкому росту инфляции в декабре.

К концу зимы, однако, инфляция начала замедляться и снизилась до 13 процентов в месяц. Из-за гиперинфляции в Аргентине принято использовать месячную, а не годовую инфляцию. Страна создала долларовые резервы, и фискальное давление ослабло. Международный валютный фонд положительно отреагировал на принятые меры, и индекс платежеспособности Аргентины вырос на мировых финансовых рынках.

Но у всего есть своя цена. По данным журнала Economist, политика Милея оказалась особенно болезненной для бедных слоев населения - за последний год число людей, живущих за чертой бедности, выросло до 60 процнтов по сравнению с 45 процентами в предыдущие годы. Доступ ко многим базовым услугам сократился, и, кроме того, реформы обещают еще больше усилить неравенство и социальную напряженность.

Милей балансирует на острие ножа. Реформы не могут продолжаться без поддержки старой элиты. Но чрезмерные компромиссы могут оттолкнуть электорат от внесистемного кандидата.

Аргентина - довольно интересный феномен для экономического сообщества. И история Аргентины показывает, что экономическое процветание не является постоянным и может легко исчезнуть. В связи с этим возникает своеобразная дилемма «курица или яйцо» - в чем проблема: в плохой экономике или безумной политике? Для нас, западных людей, Милей является чем-то экстравагантным - одни его хвалят, другие называют павлином или клоуном. Но если посмотреть глубже, он - вполне логичный результат системы и лучше других соответствует духу Аргенины.