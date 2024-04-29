Тартуские студенты будут снова штурмовать самую скользкую в Эстонии лестницу

В предверии Вальпургиевой ночи во вторник студенты традиционно обретают власть в студенческом городе, и чтобы отпраздновать это, на Арочном мосту выступит группа Trad.Attack!. Концерт начнется в 23 часа и продлится до полуночи.

По словам организатора Volbrishhow Элийс Турвас, шоу обещает быть зрелищным. «Это будет первоклассное и чудесное зрелище», - сказала она, приглашая на мероприятие весь город. На время проведения прзадника одна сторона Арочного моста и часть Вабадузе пуйеэстеэ будут закрыты для движения транспорта с 22.30 до 00.30.

В 20 часов в четверг в Центральном парке будет установлена самая скользкая в Эстонии лестница, которую отправятся покорять студенты.

В пятницу все жители Тарту смогут проверить свои навыки сохранять равновесие на площадке на улице Кюйни. В тот же день в 20 часов студенты будут бороться в грязи на лужайке за центром AHHAA.

Завершится фестивальная неделя в субботу зрелищным празднованием 35-летия «Тартуских студенческих дней»; вечеринка Project 35 пройдет в спортхолле Net.

Весенний фестиваль проходит с 26 апреля по 4 мая.