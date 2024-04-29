Полиция расследует хищение средств в Эстонском обществе студентов-медиков

Перевод: Павел Соболев

Представитель Департамента полиции и погранохраны сообщил Postimees, что Тартуское полицейское отделение возбудило уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса о растрате.

Уголовное производство ведет Тартуское отделение полиции под надзором Лыунаской окружной прокуратуры.

«В ходе плановой проверки возникли подозрения в хищении денежных средств. На основании закона о недоходных объединениях будет проведен аудит и выяснены точные обстоятельства, включая сумму», - заявила Postimees 17 апреля президент EAÜS Дорис Пооламетс.

14 марта в организации началось внутреннее расследование. «Внутреннее расследование пока не выявило возможных причастных лиц», - сказала Пооламетс. Руководство EAÜS также обратилось в полицию для выяснения обстоятельств инцидента и точной суммы похищенных средств.