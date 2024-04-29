В Германии начался процесс над ультраправыми «Рейхсбюргерами», готовившими военный переворот

Всего на скамье подсудимых оказалось 27 человек. Девяти членам военного крыла группировки предъявлены обвинения в терроризме и государственной измене. Десять руководителей группировки будут судить отдельно, процесс начнется во Франкфурте 21 мая. Процесс по делу остальных обвиняемых начнется в Мюнхене 18 июня.

Среди обвиняемых - представитель рода фон Ройсс - династии, которой недавно исполнилось 900 лет и которая правила землями в нынешних Тюрингии и Саксонии. В материалах дела он проходит как принц Ройсс.

Подпольное движение «Граждане рейха» не признает нынешнее демократическое немецкое государство и выступает, в частности, за восстановление Германии в границах до 1939 года.

Прокуратура утверждает, что заговорщики намеревались штурмом захватить бундестаг, свергнуть демократическую власть, поставить во главе государства своего лидера и восстановить то государственное устройство Германской империи, что существовало на 1871 год.

Для этого они с ноября 2021 года проводили постоянные собрания, а также занимались вербовкой действующих и бывших военных, приобретением оружия и организацией тренировок.

Они уже запланировали создание новых министерств иностранных дел, юстиции и здравоохранения и наметили, кто встанет во главе этих ведомств.

По словам прокуроров, они хорошо понимали, что не смогут достичь своих целей без насилия в отношении представителей государства, в том числе убийств, и были к этому готовы.

Полицейские. Фото: Getty Images

В декабре 2022 года немецкая полиция арестовала 25 заговорщиков.