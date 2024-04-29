В немецком Штутгарте начинается первый из трех процессов по делу движения «Рейхсбюргер», члены которого отвергают легитимность современного германского государства. Девяти членам военного крыла группировки предъявлены обвинения в терроризме и государственной измене.
В Германии начался процесс над ультраправыми «Рейхсбюргерами», готовившими военный переворот
Всего на скамье подсудимых оказалось 27 человек. Девяти членам военного крыла группировки предъявлены обвинения в терроризме и государственной измене. Десять руководителей группировки будут судить отдельно, процесс начнется во Франкфурте 21 мая. Процесс по делу остальных обвиняемых начнется в Мюнхене 18 июня.
Среди обвиняемых - представитель рода фон Ройсс - династии, которой недавно исполнилось 900 лет и которая правила землями в нынешних Тюрингии и Саксонии. В материалах дела он проходит как принц Ройсс.
Подпольное движение «Граждане рейха» не признает нынешнее демократическое немецкое государство и выступает, в частности, за восстановление Германии в границах до 1939 года.
Прокуратура утверждает, что заговорщики намеревались штурмом захватить бундестаг, свергнуть демократическую власть, поставить во главе государства своего лидера и восстановить то государственное устройство Германской империи, что существовало на 1871 год.
Для этого они с ноября 2021 года проводили постоянные собрания, а также занимались вербовкой действующих и бывших военных, приобретением оружия и организацией тренировок.
Они уже запланировали создание новых министерств иностранных дел, юстиции и здравоохранения и наметили, кто встанет во главе этих ведомств.
По словам прокуроров, они хорошо понимали, что не смогут достичь своих целей без насилия в отношении представителей государства, в том числе убийств, и были к этому готовы.
В декабре 2022 года немецкая полиция арестовала 25 заговорщиков.
Рейды с участием более чем 3 тысяч сотрудников полиции и спецслужб прошли одновременно в 130 местах в 11 землях Германии, а также в Австрии и Италии. Было конфисковано более 380 единиц огнестрельного оружия, а также почти 150 тысяч единиц боеприпасов.
Пресс-секретарь военной разведки Германии тогда сказал агентству Reuters, что среди членов группировки есть один действующий солдат из спецназа и несколько военных в запасе.
Кроме того, в состав группы, по данным прокуратуры, входила берлинский судья и депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» в 2017–2021 годах Биргит Мальзак-Винкеман.
«Обвиняемых объединяет глубокое неприятие государственных институций и свободное, демократическое устройство государства в Федеративной Республике Германия», - заявила прокуратура.
По оценкам немецких спецслужб, движение «Рейхсбюргер» в Германии насчитывает около 20 тысяч человек, около 2300 из которых характеризуются как «готовые применить насилие».
Их объединяют ксенофобские и антисемитские убеждения. Они отвергают демократию и придерживаются промонархических взглядов.
Deutsche Welle цитирует слова репортера Тобиаса Гинсбурга, который восемь месяцев под прикрытием работал в среде сторонников движения: «"Рейхсбюргеры" не являются целостной группой или независимой формой экстремизма. Это скорее теория заговора, которая глубоко укоренилась в немецком обществе и национал-социализме».
Но он отметил, что группа разделяет идеи всех ультраправых активистов: «Это идея однородного общества без чужаков».