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Грядут учения в городской черте: в учебном корпусе Тартуского университета будут стрелять холостыми патронами

Кристофер Сеэма
, репортер
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Учения в городской черте Тарту начнутся 29 апреля поздно вечером.
Учения в городской черте Тарту начнутся 29 апреля поздно вечером. Фото: Kaitseväe Akadeemia

Поздно вечером в понедельник на территории учебного корпуса Chemicum в Тарту и в его окрестностях начнутся учения Академии Сил обороны, во время которых в этом районе можно будет увидеть больше вооруженных военнослужащих, чем обычно.

Перевод: Павел Соболев

Поздним вечером и в ночь во вторник в районе Chemicum в рамках учений пройдут различные мероприятия, а ранним утром в пятницу участники учений Сил обороны двинутся в район Раади. Во время учений будут использоваться холостые патроны, но только внутри здания, поэтому никакого значительного шума, связанного с этими действиями, для тартусцев не возникнет.

В ходе учений отрабатываются боевые действия пехотной роты в населенном пункте, в том числе подход к зданиям и их зачистка от подразделений противника. В центре внимания учений - развитие лидерства и сотрудничества, создание условий для успешного участия в учениях Kevadtorm-2024, которые начнутся на следующей неделе.

Все мероприятия заранее согласованы с Тартуским университетом и мэрией Тарту.

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