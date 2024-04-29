Поздно вечером в понедельник на территории учебного корпуса Chemicum в Тарту и в его окрестностях начнутся учения Академии Сил обороны, во время которых в этом районе можно будет увидеть больше вооруженных военнослужащих, чем обычно.
Грядут учения в городской черте: в учебном корпусе Тартуского университета будут стрелять холостыми патронами
Перевод: Павел Соболев
Поздним вечером и в ночь во вторник в районе Chemicum в рамках учений пройдут различные мероприятия, а ранним утром в пятницу участники учений Сил обороны двинутся в район Раади. Во время учений будут использоваться холостые патроны, но только внутри здания, поэтому никакого значительного шума, связанного с этими действиями, для тартусцев не возникнет.
В ходе учений отрабатываются боевые действия пехотной роты в населенном пункте, в том числе подход к зданиям и их зачистка от подразделений противника. В центре внимания учений - развитие лидерства и сотрудничества, создание условий для успешного участия в учениях Kevadtorm-2024, которые начнутся на следующей неделе.
Все мероприятия заранее согласованы с Тартуским университетом и мэрией Тарту.