Грядут учения в городской черте: в учебном корпусе Тартуского университета будут стрелять холостыми патронами

Поздним вечером и в ночь во вторник в районе Chemicum в рамках учений пройдут различные мероприятия, а ранним утром в пятницу участники учений Сил обороны двинутся в район Раади. Во время учений будут использоваться холостые патроны, но только внутри здания, поэтому никакого значительного шума, связанного с этими действиями, для тартусцев не возникнет.