Внутренний контроль в городе Кохтла-Ярве слаб и не замечает действий городской управы и городских служб: к такому выводу пришел Госконтроль в своем последнем аудиторском отчете. Помимо управляемых учреждений, городским властям Кохтла-Ярве следует проверить и городские службы, а также саму горуправу, поскольку их экономическая деятельность в последние годы по существу не анализировалась, сообщила в понедельник пресс-служба Госконтроля.
Госконтроль: внутренний контроль в горуправе Кохтла-Ярве слаб и не замечает нарушений
Хотя в рассмотренный в аудите период было проведено несколько внутренних проверок, в основном ревизорами горуправы, реже - ревизионной комиссией горсобрания, эти проверки проводились почти исключительно в управляемых городом учреждениях. «Ничем не обоснованно, что горуправа, на которую приходятся самые крупные закупки и наибольшая часть расходов городской системы, включая более 60% хозяйственных расходов, практически не подвергалась проверке», - считает главный контролер Госконтроля Инес Метсалу-Нурминен.
Проблема с управляемыми учреждениями заключается в том, что они хоть и контролируются, но руководители города не воспринимают выявленные в ходе проверки ошибки всерьез, поэтому те же самые ошибки повторяются.
Госконтроль проверил систему внутреннего контроля города Кохтла-Ярве в сравнении с рекомендованными инструкциями по организации систем внутреннего контроля органов местного самоуправления, в которой обобщены общепринятые взгляды на систему внутреннего контроля органов местного самоуправления. По сравнению с инструкцией в Кохтла-Ярве есть проблемы, прежде всего, с главными элементами системы контроля - оценкой рисков, прозрачностью деятельности и ее мониторингом.
По мнению Госконтроля, в Кохтла-Ярве по существу отсутствует оценка рисков, без которой невозможно продуманное развитие системы внутреннего контроля. Функционирование системы в Кохтла-Ярве не анализировалось, поэтому городские власти не имеют полного представления о ее недостатках.
Госконтроль считает, что принятый свод правил для снижения коррупционных рисков в Кохтла-Ярве не соответствует инструкции. Например, в принятых в городе внутренних распорядках нет правил, определяющих, как избежать делегирования решений или действий подчиненному при возникновении конфликта интересов или как избежать ситуации, когда сотрудник выполняет важное поручение один, его действия не контролируются, ему не назначают и заместителя, потому что он редко отдыхает.
По оценке Госконтроля, отсутствие конкуренции в сделках с городским имуществом является зоной риска. В случае самой крупной закупки (12,5 млн евро) и самой крупной продажи городского имущества (0,6 млн евро) в течение проверяемого периода в каждом случае имелось только одно предложение. Госконтроль не оценивал правомочности сделок, но если посмотреть на условия закупок и другие обстоятельства, то в сравнении с практикой других органов местного самоуправления возникает вопрос, было ли в городе Кохтла-Ярве сделано все необходимое для использования конкуренции.
Например, для стимулирования конкуренции в данной закупке объект закупки можно было бы разделить на части как по содержанию, так и по территории в рамках одной и той же процедуры закупки, как это рекомендуется Законом о государственных закупках. В случае продажи городских активов намерение продажи могло быть объявлено через общегосударственные издания или веб-порталы.
Госконтроль рекомендует горуправе Кохтла-Ярве объединить закупки управляемых ею учреждений и проводить централизованные закупки через регистр госзакупок, чтобы получать больше предложений. Например, в настоящее время 19 образовательных учреждений города закупают продукты питания, канцелярские товары и т. п. отдельно, хотя содержание закупок в разных учреждениях одинаково. Аудит показал, что в большинстве случаев закупающие организации предварительно не изучали рынок и не запрашивали несколько предложений.
Госконтроль рекомендует городскому собранию Кохтла-Ярве разработать порядок или регламент внутреннего контроля, соответствующий принципам рекомендуемой инструкции по организации системы внутреннего контроля органов местного самоуправления. Такой порядок существует, например, в волостях Виймси, Саку и Ляэне-Нигула, и разработка этих процедур является хорошей возможностью продумать основные принципы инструкции, учитывая организацию своей работы, придав им практическое значение.
Кохтла-Ярвеское горсобрание пообещало выполнить рекомендацию и представило Госконтролю подробный план действий по решению выявленных в ходе аудита проблем.
Согласно Закону об организации местного самоуправления, орган местного самоуправления должен иметь систему внутреннего контроля. Ее наличие должно обеспечиваться волостным или городским собранием, которые также несут ответственность за ее применение и эффективность.
В законе не уточняется, что именно должен сделать орган местного самоуправления для создания и внедрения системы внутреннего контроля, но в 2018 году по заказу Министерства финансов была составлена «Рекомендованная инструкция по организации систем внутреннего контроля в органах местного самоуправления».
В аудите на основании инструкции дана оценка структуры и функционирования системы внутреннего контроля города Кохтла-Ярве. Структура была оценена Госконтролем по состоянию на момент проведения аудита. Госконтроль проверил функционирование системы на основании действий и сделок (закупки, передача имущества и предоставление имущества в пользование) за период с января 2022 года по июнь 2023 года. В ходе аудита не анализировалась деятельность организаций, принадлежащих городу (например, город является одним из двух учредителей ЦУ «Ида-Вируская центральная больница», в которой работает около 1300 человек).