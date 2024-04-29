Госконтроль: внутренний контроль в горуправе Кохтла-Ярве слаб и не замечает нарушений

Хотя в рассмотренный в аудите период было проведено несколько внутренних проверок, в основном ревизорами горуправы, реже - ревизионной комиссией горсобрания, эти проверки проводились почти исключительно в управляемых городом учреждениях. «Ничем не обоснованно, что горуправа, на которую приходятся самые крупные закупки и наибольшая часть расходов городской системы, включая более 60% хозяйственных расходов, практически не подвергалась проверке», - считает главный контролер Госконтроля Инес Метсалу-Нурминен.

Проблема с управляемыми учреждениями заключается в том, что они хоть и контролируются, но руководители города не воспринимают выявленные в ходе проверки ошибки всерьез, поэтому те же самые ошибки повторяются.

Госконтроль проверил систему внутреннего контроля города Кохтла-Ярве в сравнении с рекомендованными инструкциями по организации систем внутреннего контроля органов местного самоуправления, в которой обобщены общепринятые взгляды на систему внутреннего контроля органов местного самоуправления. По сравнению с инструкцией в Кохтла-Ярве есть проблемы, прежде всего, с главными элементами системы контроля - оценкой рисков, прозрачностью деятельности и ее мониторингом.

По мнению Госконтроля, в Кохтла-Ярве по существу отсутствует оценка рисков, без которой невозможно продуманное развитие системы внутреннего контроля. Функционирование системы в Кохтла-Ярве не анализировалось, поэтому городские власти не имеют полного представления о ее недостатках.