Безопасность В Британии запретили использовать слабые пароли на смарт-устройствах

Закон требует, чтобы все гаджеты и смарт-устройства в Британии отныне соответствовали минимальным стандартам безопасности, сообщает Guardian.

Это означает, что производители телефонов, телевизоров и умных дверных звонков теперь обязаны обеспечить защиту подключаемых к интернету смарт-устройств от доступа киберпреступников.

Одно из требований заключается в том, что производители обязаны предлагать пользователям сменить распространенные пароли на более надежные.

Бренды должны теперь в обязательном порядке публиковать контактную информацию, чтобы можно было напрямую сообщать в службу поддержки клиентов обо всех ошибках и проблемах.

Кроме того, сведения о сроках выпуска обновлений в сфере безопасности должны в обязательном порядке находиться в открытом доступе.

По мнению британских властей, новые меры повысят уровень доверия покупателей и помогут сделать их потребительский опыт более безопасным.