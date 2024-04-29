Пн, 29.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Безопасность В Британии запретили использовать слабые пароли на смарт-устройствах

rus.postimees.ee
Copy
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Pärnu Postimees

Новые законы в Великобритании с понедельника запрещают использование слабых паролей, таких как «admin» или «12345», на смарт-устройствах.

Закон требует, чтобы все гаджеты и смарт-устройства в Британии отныне соответствовали минимальным стандартам безопасности, сообщает Guardian.

Это означает, что производители телефонов, телевизоров и умных дверных звонков теперь обязаны обеспечить защиту подключаемых к интернету смарт-устройств от доступа киберпреступников.

Одно из требований заключается в том, что производители обязаны предлагать пользователям сменить распространенные пароли на более надежные.

Бренды должны теперь в обязательном порядке публиковать контактную информацию, чтобы можно было напрямую сообщать в службу поддержки клиентов обо всех ошибках и проблемах.

Кроме того, сведения о сроках выпуска обновлений в сфере безопасности должны в обязательном порядке находиться в открытом доступе.

По мнению британских властей, новые меры повысят уровень доверия покупателей и помогут сделать их потребительский опыт более безопасным.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх