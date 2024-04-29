Министерство культуры Эстонии: у нас нет черного списка артистов из РФ, мы даем оценочные мнения

По словам Талисайнен, все-таки попытки организовать гастроли российских артистов с вызывающей сомнения репутацией являются крайне немногочисленными. «С начала полномасштабной войны в феврале 2022 года по рекомендации Министерства культуры было отказано во въезде всего шести артистам», - сказала Талисайнен.

Чиновница рассказала, что Министерство культуры постоянно общается с промоутерами и организаторами культурных мероприятий, и все они прекрасно осведомлены об имеющихся правилах. Поэтому речь идет не о систематических нарушениях, а о единичных случаях.

На вопрос ведущих о том, сушествует ли какой-то список запрещенных артистов из РФ или Беларуси, Оксана Талисайнен заметила, что Министерство культуры ни в коем случае не занимается мониторингом творческой деятельности артистов из этих стран. «Также мы не составляем какие-то санкционные списки. В случае, если у общественных организаций или у журналистов появятся сомнения относительно того, можно ли этому артисту выступать, они обращаются за оценочным мнением в Министерство культуры. Но основании этого оценочного мнения МВД, Министерство внутренних дел, может запретить въезд или не запретить».