Советник отдела культурного многообразия Министерства культуры Эстонии Оксана Талисайнен в передаче «Koфе+» на телеканале ETV+ прокомментировала тему продолжающихся попыток организовывать в Эстонии выступления российских артистов. Например, буквально десять дней назад в Таллинне должен был выступить музыкант Миша Марвин, однако в итоге это выступление было отменено.
Министерство культуры Эстонии: у нас нет черного списка артистов из РФ, мы даем оценочные мнения
По словам Талисайнен, все-таки попытки организовать гастроли российских артистов с вызывающей сомнения репутацией являются крайне немногочисленными. «С начала полномасштабной войны в феврале 2022 года по рекомендации Министерства культуры было отказано во въезде всего шести артистам», - сказала Талисайнен.
Чиновница рассказала, что Министерство культуры постоянно общается с промоутерами и организаторами культурных мероприятий, и все они прекрасно осведомлены об имеющихся правилах. Поэтому речь идет не о систематических нарушениях, а о единичных случаях.
На вопрос ведущих о том, сушествует ли какой-то список запрещенных артистов из РФ или Беларуси, Оксана Талисайнен заметила, что Министерство культуры ни в коем случае не занимается мониторингом творческой деятельности артистов из этих стран. «Также мы не составляем какие-то санкционные списки. В случае, если у общественных организаций или у журналистов появятся сомнения относительно того, можно ли этому артисту выступать, они обращаются за оценочным мнением в Министерство культуры. Но основании этого оценочного мнения МВД, Министерство внутренних дел, может запретить въезд или не запретить».
Чиновница пояснила, что в случае запрета на въезд в Эстонию в отношении каких-то артистов запрет действует несколько лет. И если такой запрет действует, но у человека есть шенгенская виза и он въезжает в Эстонию без паспортного контроля, его могут проинформировать об этом запрете уже в Эстонии, даже, например, непосредственно перед началом его концерта. По словам Талисайнен, иногда для отмены концерта не требуется вмешательства никаких государственных структур.
Какой-то единой политики в ЕС в отношении допуска российских артистов не существует, и каждая страна поступает по своему усмотрению. «Есть санкционный список, но в нем очень мало артистов. Этот единый санкционный список утверждает Европейская комиссия, все остальное отдано на откуп странам-членам, они могут принимать самостоятельные решения», - сказала Талисайнен.
Она напомнила, что певцу Филипу Киркорову не удалось добиться в Страсбургском суде пересмотра решения литовских властей о запрете для него на въезд в Литву, несмотря на то, что наряду с гражданством России Киркоров имеет и гражданство Болгарии, страны ЕС. ЕСПЧ подчеркнул, что отказал Киркорову в рассмотрении его жалобы на основании его концертного графика, в котором были выступления в Крыму, а также на основании его заявлений и деятельности в РФ.
Чиновница подчеркнула, что в эстонском обществе нет практики запретов и Министерство культуры каждый раз выносит свои оценки только после конкретных запросов по профилю того или иного артиста, которые чаще всего поступают от журналистов. Она добавила, что с февраля 2022 года таких запросов было всего шесть, и седьмой сейчас находится на рассмотрении.